La variété des enjeux paternels

Il existe toutes sortes de modèles familiaux. Même s’il ne porte pas l’enfant, le papa lui transmet ses valeurs, ses forces, l’encourage à atteindre ses rêves et à surmonter ses peurs. Il n’y a pas deux papas pareils. Et comme en témoignent ceux de nos séries, les défis se multiplient.

Jeff Sansregret (Steve Laplante) dans Chouchou

Photo fournie par Lou Scamble

Généreux et ouvert, Jeff a le cœur sur la main. Sa famille est précieuse, c’est sa fierté, sa réussite. Il faut dire qu’il n’a pas eu une enfance facile. C’est sans doute pour ça qu’il est prêt à aider ceux dont la famille est bancale. Et c’est pour ça qu’il prend Sandrick sous son aile. Affecté par des ennuis financiers, Jeff n’en fait pas de cas pour ne pas fragiliser ceux qu’il aime et qu’il protège. Conciliant, il ne veut que le bonheur de son clan. Le mensonge est d’autant plus douloureux quand il survient.

Réginald Lacombe (Maxime de Cotret) dans 5e rang

Photo fournie par Bertrand Calmeau

C’est en apprenant qu’il est père que Réginald a eu envie de se prendre en main. Une responsabilité et une preuve d’amour qu’il n’attendait plus. Protecteur des siens, fidèle et dévoué, il veut être un beau modèle pour sa fille, qu’il a vue grandir sans savoir qu’elle était de lui, et pour son fils qui a bouleversé sa vie.

Marc Dubé (Stéphane Gagnon) dans L’Échappée

Photo tirée de Facebook, lechappee TVA

Personnage central depuis la première saison, Marc a élevé Jade comme si c’était sa fille. Il a toujours été présent pour les jeunes de L’Échappée, pour Claudie, notamment, qu’il a toujours épaulée et encouragée. Avec Macha, il constitue une famille reconstituée pour Astrid, puis pour Charlie et Jules. Marc est solide, compréhensif, bon et généreux. Il ne juge jamais et tente toujours d’apporter du réconfort à ses proches.

Marc-Olivier Morin (Anglesh Major) dans STAT

Photo tirée de Facebook, ICI Stat

Être père de trois jeunes enfants, c’est du boulot. En tant qu’urgentologue, Marco est habitué à en avoir plein les bras. Il passe son temps à sauver des vies. En plus d’être obsédé par les questions de sécurité. C’est tout à son honneur. Mais quand la santé de son propre fils déraille, il est difficile de taire son inquiétude. Il veut tout comprendre, tout régler. On le comprend. Il est aussi tiraillé entre sa vie familiale qui le dépasse parfois et son attirance pour Emmanuelle, sa boss.

Christian Savard (Jean-Philippe Perras) dans L’empereur

Photo fournie par Noovo

Certaines personnalités cachent si bien leur double visage que ça fait peur. Christian est un être confiant, ambitieux, convaincant et surtout narcissique. Il ne veut rien de moins que la perfection, ce qui passe par la petite famille irréprochable : beaux enfants actifs, femme solidaire. En apparence aimant, c’est moins le quotidien que l’image de la famille qui lui plaît. Parce que Christian est un manipulateur de première qui se bat pour ne pas perdre la face, car il croit que tout lui est dû, même sa progéniture.

Louis Thomas (Émile Proulx-Cloutier) dans Les moments parfaits

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Ça fait longtemps que Louis veut être père. Ce désir l’a même éloigné de la femme qu’il aime, Annie, qui ne partageait pas le même rêve. Anxieux, il ne s’est pas senti toujours à la hauteur. Inadéquat, parfois, avec les enfants des autres, il a fait preuve de courage en entreprenant les démarches pour être papa seul. Isabelle porte son enfant et Annie est revenue dans sa vie. Les choses se placent donc pour cet émotif qui saura être un formidable papa.

Patrick (Mani Soleymanlou) dans Avant le crash

Photo fournie par Serge Gauvin

Il illustre bien la difficulté de la conciliation travail-famille avec une bonne volonté qu’il peine à mettre en application. Patrick est banquier, un boulot qui occupe tout son temps, car l’argent des autres n’attend pas. Père de trois filles, il avait promis à sa douce de faire une pause sur sa carrière pour lui laisser une chance à elle de s’épanouir. Mais rien ne s’arrête dans le monde des finances. Si son couple va à la dérive, il sait à quel point sa cellule familiale est précieuse.

François Plante (Michel Charette) dans Le bonheur

Photo fournie par Eric Myre

Il rame pas mal, François, pour avoir le temps d’écrire son roman et aspirer au bonheur tant recherché. Il est entreprenant, mais exaspéré. On ne peut pas lui reprocher d’être passif. Bien au contraire, il prend des risques, confronte l’ignorance et la bêtise, il se démène et est attentif aux siens. Mais son fils, Étienne, est un éternel ado qui est plutôt centré sur lui-même. François ne perd pas espoir, malgré toutes les embûches qu’il a à surmonter.

Jean-Pierre Morency (Vincent Bilodeau) dans Discussions avec mes parents

Photo fournie par Marlène Gélineau Payette

Jovialiste, drôle, plein d’idées, Jean-Pierre a le bonheur facile et beaucoup d’entregent. Il entretient une belle relation avec ses trois enfants, qu’il aime taquiner. Ce bon vivant est un inventeur né et un conteur d’histoires qui a beaucoup inspiré François, son fils humoriste, qui le met joliment sur la sellette.

André Lapointe (Michel Laperrière) dans Indéfendable

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

Me Lapointe vit une relation complexe avec sa fille Karine qui habite à l’étranger. Elle est médecin à Londres et son horaire est chargé. Elle ne parle pas souvent à son père veuf qui se sent esseulé. Même s’il a beaucoup travaillé, sa fille a toujours été précieuse à ses yeux. Il n’est pas toujours facile d’exprimer ses sentiments, et l’absence s’amplifie quand on arrive à un moment où l’on songe à travailler moins. Un vide qui ne se remplace pas. En revanche, il est en quelque sorte le père du bureau et veille à ce que chaque employé soit bien et puisse évoluer.

Charlie Thompson (Bernard Fortin) dans Complètement Lycée

Photo fournie par Bell Média

Comme dans toute bonne série pour ados à l’américaine, il y a le père trop cool, trop parfait, trop souriant, trop impliqué. C’est Charlie, le père de la studieuse Allison. Veuf, il jette tout son dévolu sur sa fille. Papa poule à l’extrême, il se retrouve souvent dans des situations malaisantes.

Rolland Allard (Marcel Leboeuf) dans Les bracelets rouges

Photo fournie par TVA

Il y a les papas et il y a les grands-papas. Rolland n’a pu réchapper son fils parti sur une dérape. Il fait par contre tout pour éduquer Kevin, son petit-fils. Propriétaire d’un petit garage, Rolland est criblé de dettes. Il s’est toujours battu pour que Kevin ne manque de rien et, surtout, pour qu’il ne se retrouve pas en centre jeunesse. Il est généreux, sensible, drôle. Ses ennuis de santé lui ont causé toute une frousse, remettant en question ses responsabilités. C’est un grand-père plein d’humanité qui a su transmettre de bonnes valeurs à son petit-fils un peu tête folle, mais généreux, solidaire, attentionné et rassembleur.