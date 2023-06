Comment aider les enfants à calmer leur anxiété et leur hamster intérieur avec les conseils du Dr Serge Marquis

Auteur du best-seller Pensouillard le hamster, le Dr Serge Marquis revient cette année avec Le petit Pensouillard. Cet ouvrage a été écrit spécialement pour aider les enfants à apaiser leur mental. Le médecin spécialiste explique comment les parents peuvent aider les jeunes à faire la paix avec le petit hamster qui court dans leur tête, l’observer attentivement, l’inviter à ralentir et profiter ainsi de l’instant et d’une présence attentive.

Pensouillard, c’est ce petit hamster décrit par le Dr Serge Marquis, spécialiste en santé communautaire et expert dans le domaine du stress, de l’anxiété, de l’épuisement professionnel et de différentes problématiques en santé mentale.

Pensouillard est omniprésent dans la tête de bien des gens : il court sans arrêt, tout le temps, sans jamais s’épuiser. Mais il épuise son hôte et l’empêche de profiter de l’instant.

Pour les parents

Le Dr Marquis, après avoir expliqué aux adultes comment observer Pensouillard et l’inviter à lâcher sa roulette infernale, s’adresse maintenant aux parents et aux enfants.

A-t-il observé une recrudescence des problèmes d’anxiété ou d’un mental agité chez les enfants, ou même les parents, ces derniers temps ? Réponse : oui.

« Le hamster devient de plus en plus musclé. Il est boosté aux stéroïdes et il se reproduit à une vitesse frénétique. C’est hallucinant ! », commente-t-il d’emblée, en entrevue.

« C’est pour ça d’ailleurs, en partie, qu’on parle tellement d’augmentation des troubles anxieux, des problèmes de santé mentale et des problèmes de détresse psychologique dans les milieux de travail, dans la société en général, chez les enfants et d’augmentation du nombre de cas de dépression chez les adolescents, etc. »

Il est convaincu que l’agitation s’accentue. Est-ce relié avec l’omniprésence des écrans ?

« C’est sûr que ça contribue. On ne peut pas passer à côté. »

Examiner l’ego

Le Pensouillard est vraiment une métaphore de notre ego, ajoute le médecin. « C’est un mot, l’ego, qui fait peur. »

« S’il y a une affaire qui est urgente à regarder, en rapport avec les problèmes de santé psychologique et l’augmentation des troubles anxieux, c’est la question de l’ego. Il faut la regarder, la creuser, comprendre ce que c’est, cette affaire-là », poursuit le Dr Marquis.

« C’est ce que j’ai essayé d’évoquer dans Le petit Pensouillard. L’ego de l’enfant apparaît de bonne heure : il commence à se juger lui-même, à se dire qu’il est nul, à se comparer aux autres et à dire qu’il est moins intelligent, moins beau, etc. Ça entraîne nécessairement de la détresse. »

Quoi faire ?

Quoi faire pour apaiser le hamster ?

« On parle beaucoup des troubles d’hyper-activité. Avec raison parce qu’il y a effectivement des enfants chez qui c’est un problème neurologique. Ça, c’est la réalité. Mais moi, je crois qu’on est dans une société d’hyperactivité. »

Le Dr Marquis est d’avis que le trouble est collectif.

« C’est ça qui fait en sorte qu’on doit s’arrêter une seconde, pour regarder jusqu’à quel point comme parent, on n’est pas en train d’offrir à nos enfants des modèles d’hyperactivité.

« Si on a des parents qui sont constamment dans l’anxiété, sans s’en rendre compte – ce n’est pas une accusation –, ils vont peut-être offrir des modèles d’hyperactivité.

« C’est en prenant conscience de ça, en apaisant eux-mêmes leur hamster, qu’ils vont offrir à leur enfant le fait que c’est possible de le faire. L’enfant va pouvoir apprendre à apaiser son hamster. Je me dis : si on apprenait ça jeune, ça serait tellement extraordinaire. Comme la vie serait différente ! »

♦ Serge Marquis est médecin spécialiste en santé communautaire.

♦ Il est diplômé de l’Université Laval et détient aussi une maîtrise en médecine du travail de la London School of Hygiene and Tropical Medicine.

♦ Il a développé un intérêt tout particulier pour le stress, l’épuisement professionnel et la détresse psychologique dans l’espace de travail.

♦ Il est consultant dans le domaine de la santé mentale au travail (T.O.R.T.U.E).

♦ Il est l’auteur du best-seller Pensouillard le hamster.

EXTRAIT

Marie-France Bornais

« Pensouillard est un hamster qui court sans arrêt dans la tête des humains. Dans sa roue, il fabrique des pensées inutiles qui arrivent sous la forme de jugements, sur soi et sur les autres – “Je suis nul, tu es nul, il est nul ! Nous sommes nuls, vous êtes nuls, ils sont nuls.” Ces jugements sont, pour la plupart, à l’origine d’émotions très inconfortables telles que l’anxiété, la culpabilité, l’envie, la jalousie, la déprime et l’hostilité, pour ne nommer que celles-là. Ils génèrent des conflits au sein des couples, des familles et des entreprises, ou entre les amis et les voisins. Parfois, ça se propage même à l’échelle des nations. »