Les enfants des autres: un film pour redorer l’image de la belle-mère

PARIS | Les personnages de belles-mères sont souvent mal représentés au cinéma. Avec son cinquième long métrage, Les enfants des autres, la cinéaste française Rebecca Zlotowski a voulu détruire les stéréotypes qui caractérisent souvent ce genre de rôles en mettant en scène une femme quadragénaire qui s’attache à la fille de son nouveau conjoint.

Rachel (Virginie Efira), 40 ans, n’a pas d’enfant. Elle aime sa vie, les élèves de sa classe, ses amis et son nouveau conjoint, Ali (Roschdy Zem).

Depuis qu’elle fréquente Ali, Rachel passe beaucoup de temps avec la fille de celui-ci, Leila, qui a 4 ans. Elle la traite parfois comme sa propre fille, mais elle sait très bien qu’elle devra éventuellement couper les ponts avec elle le jour où sa relation avec Ali prendra fin.

Avec Les enfants des autres, Rebecca Zlotowski (Belle Épine, Grand Central) a voulu se pencher sur la place des belles-mères dans les familles reconstituées, un sujet trop rarement abordé au cinéma, selon elle.

« Quand j’ai cherché dans les films que je connais des représentations de ce genre de personnage, j’ai constaté qu’on en voit très peu et que quand on en trouve, elles ont toujours des rôles secondaires ou tertiaires dans l’histoire », déplore la cinéaste de 43 ans, rencontrée en janvier dernier à Paris dans le cadre des Rendez-vous d’Unifrance.

« En confiant un rôle comme celui-là à une actrice comme Virginie [Efira], qui a une féminité radieuse et qui a l’air d’être épanouie, à 45 ans, ça me permettait aussi de regarder ce genre de personnage d’une façon inédite. Souvent, on sent beaucoup d’amertume et de dépit dans la façon dont ces personnages sont représentés à l’écran. Avec le personnage interprété par Virginie dans mon film, c’est le contraire. C’est une femme gourmande, qui a de l’appétit, qui est heureuse et joyeuse. On sent qu’elle est le début de quelque chose et non la fin de quelque chose. »

Horloge biologique

En brossant le portrait d’une quadragénaire qui n’a pas encore d’enfant, Rebecca Zlotowski souhaitait aussi se pencher sur la question délicate de l’horloge biologique qui commence à faire tic-tac quand une femme franchit le cap de la quarantaine.

« Je ne voulais pas raconter comment la société mettait de la pression sur les femmes à devenir mère », nuance la cinéaste.

« Ce qui m’intéressait davantage, c’était de montrer à quel point cela pouvait devenir un obstacle intime et personnel. Je trouvais cela plus fort d’essayer de comprendre pourquoi cette femme était arrivée jusqu’à la toute fin de la limite que nous donne la biologie pour se poser cette question-là.

« Parce que c’est une situation que j’ai connue personnellement et contre laquelle je me suis rebellée en tant que femme. C’est une injustice de la biologie qui fait en sorte que les hommes peuvent attendre le nombre d’années qu’ils veulent avant d’avoir un enfant, et pas une femme. Et ça, quand on atteint l’âge que j’ai, c’est vraiment un gouffre métaphysique. Si vous n’avez pas d’enfant arrivé à un certain âge, vous vous retrouvez devant l’obligation de clore ce chapitre à jamais. C’est un truc qui m’a beaucoup interrogée parce que c’était une limitation de ma puissance. Et je suis quelqu’un qui aime être en contrôle de ma vie. »

►Les enfants des autres a pris l’affiche vendredi.