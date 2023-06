Jeux vidéo : voici pourquoi The Bunker, le nouveau chapitre de la saga Amnesia, est une horrible déception

L’atmosphère est glauque. La tension, presque insoutenable. Pourtant, la saga horrifique Amnesia déçoit avec The Bunker, nouveau chapitre lancé trois ans après l’excellent Rebirth.

1916. En plein cœur de la Première Guerre mondiale, le soldat français Henri Clément tombe dans les mains des Allemands en tentant de sauver un de ses confrères. D’abord inconscient, il se réveille seul – du moins, c’est ce qu’il croit – dans un bunker sombre et désaffecté. Avec comme seules ressources une lampe de poche à dynamo bruyante, une balle dans le chargeur de son revolver et quelques babioles trouvées sur son chemin, il devra naviguer dans ce refuge recelant des recoins sombres desquels une mystérieuse bête le guette.

Photo fournie par Frictional Games

Pour son très attendu The Bunker, la saga Amnesia fraie hors des sentiers battus par ses entrées précédentes en proposant un monde semi-ouvert dans lequel le joueur peut évoluer à sa guise et selon son rythme. Libre d’explorer ses zones dans l’ordre qu’on le souhaite, l’objectif final demeure évidemment le même : sortir indemne de cet abri en résolvant puzzles et remue-méninges.

Manque de nuances

Mais une approche plus linéaire – priorisée dans The Dark Descent, A Machine for Pigs et Rebirth – semble mieux adaptée à l’univers d’Amnesia. Les couloirs du bunker finissent ici par se ressembler et ses différentes sections sont cruellement dénuées de nuances et de distinctions.

Photo fournie par Frictional Games

La pénombre, partie intégrante de l’intrigue, rend l’exploration moins aisée – c’est évidemment voulu –, mais aussi moins agréable. On a souvent l’impression de tourner en rond, de courir après son ombre, ou d’être simplement perdu dans une impasse. Il faut également dire que les commandes, parfois bancales, viennent plomber l’expérience plutôt que la rehausser. On a peiné à exécuter des manœuvres aussi simples qu’ouvrir une porte tant elles peuvent s’avérer brouillonnes dans différents segments.

Émotions passagères

Même chose pour les graphiques qui pâlissent en comparaison à ce que fait, par exemple, le studio montréalais Red Barrels avec Outlast, dans le même créneau. La créature tapie dans l’ombre est bien capable de faire sursauter, certes, mais elle ne hantera pas les cauchemars des joueurs une fois la manette déposée. Le sentiment d’angoisse, omniprésent durant la partie, s’estompe également rapidement – pour ne pas dire instantanément – une fois celle-ci terminée. Bref, pour l’impact durable, on repassera.

Photo fournie par Frictional Games

Au final, Amnesia : The Bunker s’avère une aventure correcte qui se boucle en moins de trois heures, mais à laquelle on ne se soumettra pas une seconde fois. Ceux qui seront tentés de le faire, toutefois, seront heureux d’apprendre que le jeu vient brasser les cartes à chaque nouvelle partie. Certains éléments – telles les combinaisons de casiers – sont en effet modifiés aléatoirement chaque fois qu’un joueur démarre un nouveau périple.

Amnesia : The Bunker ★★1⁄2