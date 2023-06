Maude Michaud (@laparfaitemamancinglante): décomplexer la maternité

Ancienne chargée de projets dans le domaine de l’informatique, Maude Michaud, mieux connue sous le nom de «La parfaite maman cinglante» sur le web, désire notamment «décomplexer» la maternité.

«Je veux dire aux mamans que c’est normal que ce ne soit pas toujours rose et qu’elles n’aiment pas ça tout le temps», affirme la blogueuse, qui souhaite soutenir et aider les nouvelles mères de famille.

C’est sur Facebook que la blogueuse de 39 ans s’est fait connaître il y a environ sept ans. En à peine six mois, elle obtient plus d'un million de vues sur son site, dont les textes abordent sans filtre les «aspects plus difficiles» de la maternité. «Ça répondait à un besoin à ce moment-là et c'est ce qui explique pourquoi ça a levé aussi vite. Il y avait des blogues sur la maternité, mais pas ce que je faisais», affirme la mère de famille.

Celle qui sortira son 5e roman teinté de féminisme, en février prochain, rejoint aussi ses quelque 471 000 abonnés sur Instagram et plus récemment sur TikTok.