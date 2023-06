Plateformes numériques: tout pour mon fils, voici 5 productions

Difficile d’être plus émouvant qu’un père ou une mère qui soutient son enfant dans une période particulièrement pénible. La résilience et l’amour sont les ingrédients parfaits d’une histoire touchante. Voici cinq productions dans lesquelles un fils peut grandement compter sur un parent.

Defending Jacob

Lorsque son fils est accusé de meurtre, il est normal de vouloir le faire innocenter. Surtout si on a une position enviée comme celle d’Andy Barber (Chris Evans), procureur adjoint aux États-Unis. Ce dernier se range donc derrière son adolescent de 14 ans entraîné dans une spirale infernale. Or, il faut une téna-cité soutenue pour continuer à défendre son garçon lorsque des secrets importants surgissent. Même si la raison tente par tous les moyens de s’imposer, le cœur a un immense pouvoir de persuasion... Une série est basée sur le roman du même titre.

►Proposée par Apple TV+

Room : Le monde de Jack

Prisonnière d’un agresseur qui prive son petit garçon et elle de la lumière du jour depuis 5 ans, Ma (Brie Larson primée aux Oscars) compose avec une réalité triste à mourir. Un jour, la coupe déborde quand son fils Jack (le Canadien Jacob Tremblay) est la cible de son bourreau. Il n’en fallait pas plus pour que la maman se mette en mode action et tente par tous les moyens de trouver une façon de quitter cet enfer. Toute la détermination de la mère sera récompensée. Un long métrage lumineux malgré un sujet noir.

►Offert sur Netflix

Une affaire criminelle

Une vraie maman ne baisse jamais les bras quand son enfant est dans un puits sans fond. Il n’y a qu’à regarder Catherine Godin (Céline Bonnier). Convaincue que son fils n’a pas commis le meurtre qu’on lui a collé sur le dos et pour lequel il croupit derrière les barreaux depuis 15 ans, elle emprunte de nombreux chemins afin de prouver son innocence. Malgré la lourdeur bureaucratique, le filet d’espoir qui se fait tout mince et les efforts qui ne donnent pas les résultats escomptés, elle croit que la vérité finira par éclater.

►Une série pour les abonnés de Crave

Le fils

(v.o. The Son)

Un père peut grandement aider, voire sauver, son fils, peu importe l’âge de ce dernier. Pour ce long métrage, Hugh Jackman a refait sa vie et a une nouvelle famille. Mais le père d’un adolescent de 17 ans va puiser dans toutes ses ressources afin de combattre son impuissance et devenir une bouée de sauvetage. Alors que la mère de Nicolas, bientôt adulte, est à court de solutions, le père doit redonner à son garçon la joie de vivre qui le caractérisait si bien autrefois. Si seulement cela pouvait être simple...

►Sur Prime Video

Mon fils

Comment réagir lorsque son garçon est happé subitement par la maladie mentale? Pas facile de négocier avec une aussi grosse épreuve, car cela veut dire de le voir aux prises avec d’importantes difficultés tous les jours. De le regarder tenter de se relever pour ensuite retomber... Même si Jacob (Antoine L’Écuyer) n’est plus le même et qu’il n’est pas évident de le voir sombrer, sa mère Marielle (Élise Guilbault) est là, encore et encore. Le cœur d’une mère est plus fort que tout. Une poignante série québécoise en six épisodes.

►Diffusé sur Club illico