Selon Jean-Marc Généreux: il y a encore plus de talent dans la 5e saison de «Révolution»

L’été de Jean-Marc Généreux se déroule sur les chapeaux de roue. Les tournages de la première ronde de la cinquième saison de Révolution sont achevés, les candidats ont donc tous été sélectionnés afin de faire vivre de grandes émotions aux téléspectateurs, cet automne, à TVA.

«Ça a été encore plus ardu cette année, car il y a tellement de propositions fortes! Il y a des révolutions de fou, on est ailleurs et on est victimes de notre succès! Ça ne se peut pas à quel point le talent en danse est en ascension au Québec, et ce talent nous jette en bas de notre divan!» a-t-il dit à l’Agence QMI, révélant qu’il «pourrait faire des pas de danse» pour la première fois à l’émission cette saison.

Mel Charlot, une inspiration pour la relève

Jean-Marc Généreux ne tarit pas d’éloges à propos de Mel Charlot, la nouvelle maître de Révolution. C’est elle qui remplace les Twins dans la populaire émission dominicale. «Mel amène un vent de fraîcheur. Elle a une grosse carrière internationale et je crois que les jeunes voient en elle le chemin qu’eux voudraient peut-être faire. Elle était avec Lizzo sur la scène du Centre Bell dimanche dernier.»

PHOTO FOURNIE PAR LE GROUPE FAIR-PLAY

Il salue aussi l’animatrice Sarah-Jeanne Labrosse, «qui a une curiosité et une âme de grande sœur» avec les danseurs.

Un nouveau «bouton sauvetage» s’ajoute dans cette cinquième saison fort attendue. «Il revient à la salle des danseurs de sauver une entité, que ce soit un solo, un duo ou un groupe», a raconté Jean-Marc qui, avec ses acolytes Lydia Bouchard et Mel Charlot, retiennent 33 danseurs, duos ou groupes pour la compétition, la 34e sélection étant donc un sauvetage.

Fier ambassadeur de la Montérégie

Jean-Marc Généreux doit tout à la Montérégie, région vedette à l’émission La belle tournée ce lundi, à 21 h, à TVA. L’homme de 60 ans partage le plateau de Guy Jodoin avec Didier Lucien, Damien Robitaille et Rosalie Vaillancourt. François Lavallée et Matt Holubowski sont également de la partie dans d’autres segments.

PHOTO DE THONYCOOL FOURNIE PAR TVA

Il est né en Montérégie, y a été élevé et y a fait ses premiers pas de danse. C’est dans une «petite école» de la région qu'il a même rencontré sa douce, France Mousseau, qui est devenue son amie, sa partenaire de danse sportive, sa femme et la mère de ses enfants. Des décennies plus tard, ils sont toujours ensemble et sont les parents de deux enfants, Francesca, qui est atteinte du syndrome de Rett et requiert des soins constants, ainsi que Jean-Francis.

«Je dois tout à la Montérégie, potentiellement ma bonne humeur, mon énergie, ma fougue, même mes rêves!»

Le maître de Révolution, qui a pris part à plusieurs saisons des émissions So You Think You Can Dance et de son pendant canadien à titre de chorégraphe et de juge, aurait pu se relocaliser à plusieurs reprises. France et lui auraient notamment pu s’établir en Angleterre, qui était l’épicentre de la danse sportive à l’époque où le couple se mesurait aux meilleurs sur la scène internationale.

«J’ai toujours habité dans un rayon de 15 km. Saint-Hubert, Longueuil et Boucherville. J’ai toujours insisté pour qu’on demeure ici», a mentionné celui qui rêve de jouer au cinéma pour «utiliser toutes les strates de [s]es émotions» dans un personnage.

PHOTO DE THONYCOOL FOURNIE PAR TVA

Jean-Marc Généreux est moins souvent à l’étranger – du moins pour des périodes chaque fois plus courtes quand il y fait un saut – que par le passé parce qu’il souhaite être davantage à la maison avec sa famille. Ça ne l’a toutefois pas empêché d’aller signer les chorégraphies du film The Dancing Detective: A Deadly Tango de la chaîne Hallmark et de participer à The Masked Singer, en France. Il a aussi donné des ateliers de danse dans l’Hexagone pour Dance Concept Events. D’autres projets à venir ne peuvent être annoncés pour l'instant.