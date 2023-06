Un immeuble est la proie des flammes à Drummondville

Un incendie considéré comme «suspect» a complètement détruit un ancien terminus interurbain, dimanche, à Drummondville.

Le Service incendie de la Ville de Drummondville a été appelé pour un incendie d’un immeuble désaffecté au 330, rue Heriot.

«Le feu a éclaté dans le bâtiment», a indiqué le chef de division au Service des incendies de Drummondville, Andrew Barr. «Il était attaché à un commerce et à un immeuble de logements. Tout le monde a été évacué. Une quarantaine de pompiers étaient sur place. Ils provenaient de Drummondville, de Saint-Cyrille-de-Wendover et de Saint-Germain-de-Grantham.»

Les efforts des pompiers ont permis de limiter les dégâts à proximité, même si le bâtiment est une perte totale.

Photo : Éric Beaupré/ Vingt 55

«C’était rendu trop dangereux pour les pompiers de l’intérieur, donc on a retiré nos effectifs, a indiqué Andrew Barr. On a terminé le travail avec une pelle mécanique. Le travail des pompiers a permis d’épargner l’immeuble à logements et le commerce. Je ne peux pas dire que c’est une victoire, mais on a fait le travail qu’on avait à faire pour limiter les dommages.»

«On juge que l’incendie est d’origine suspecte, c’est pour cette raison que le dossier a été transféré à la Sûreté du Québec pour enquête», a-t-il conclu.