Vieillir en beauté

J’ai adoré lire la profonde réflexion sur la vieillesse de madame Isabelle, que vous avez publiée pour le bonheur de vos lecteurs et lectrices. Quelle belle philosophie que la sienne et avec quelle belle main d’écriture elle traduit son acceptation de la fin de sa vie qui approche. Je me demande si elle n’aurait pas eu l’idée d’écrire un livre sur ce sujet tellement galvaudé par certains, car personnellement, j’aimerais le lire.

En mai prochain j’atteindrai mes 83 ans. J’en ai vécu des épreuves dans ma vie, et pourtant, je suis toujours restée positive. Je prends d’ailleurs plaisir à dire que je suis une adolescente recyclée. Je m’émerveille encore de toute la beauté du monde qui m’entoure. Je vis en résidence depuis onze ans et je m’y considère comme étant bien traitée. De plus, je signale, pour ceux et celles que ça intéresse, que la solitude me fait autant de bien que la sociabilité, car au fil du temps, j’ai appris à naviguer avec bonheur entre les deux.

Mes journées sont toujours bien remplies par l’artisanat, les sudokus, la lecture et un peu d’ordinateur, même si je n’ai pas d’internet. Pour vous donner une idée de mes réalisations, disons que j’ai écrit ma biographie, inventé un dictionnaire thématique de mots croisés, gagné des prix de poésie classique, etc.

Beau temps mauvais temps, je vais prendre l’air deux à trois fois par semaine, même si je dois me déplacer à l’aide d’un déambulateur et si je dois composer avec un cancer depuis quelque temps. Pour moi, c’est comme ça qu’on se donne la possibilité de bien vieillir. Car au fond, la souffrance des uns n’effaçant pas la souffrance des autres, on doit apprendre à composer avec ce que le destin nous donne à vivre.

Au final, ce n’est jamais le temps de s’apitoyer sur son propre sort si on veut vraiment profiter des bons moments que la vie nous offre chaque jour, car ces derniers passent si vite qu’on risquerait de les rater.

Micheline Bergeron

Je suis impressionnée par votre philosophie de vie qui s’apparente à ce que l’humain peut faire de mieux pour s’assurer de mener une vie équilibrée. Mais cela ne vous est pas venu tout seul, j’en suis certaine. J’imagine qu’il est le résultat d’efforts soutenus, de résistance à laisser le mauvais gagner sur le bon que le destin vous a proposé au fil du temps, ainsi que du maintien d’une bonne hygiène de vie. Je vous souhaite une aussi belle continuation !