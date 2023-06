Barnev Valsaint – ou tout simplement Barnev – fait partie de la famille élargie de Céline Dion. Choriste pour la star depuis plus de 25 ans, cette dernière lui permet de briller en solo et en duo avec elle depuis un bon moment. Il est toutefois temps de voler de ses propres ailes pour celui qui vient de lancer l’extrait Le lendemain.

Fils de parents haïtiens ayant quitté leur pays natal pour vivre une vie meilleure au Québec, Barnev a vu le jour chez nous et a grandi dans l’ouest de Montréal en parlant aussi bien le français que l’anglais.

Fanatique de musique, il a pu compter sur ses parents collectionneurs de disques pour découvrir, dès son jeune âge, différents artistes et styles musicaux.

« C’est comme si j’étais né avec des écouteurs dans les oreilles. Je me suis aussi mis à collectionner les vinyles et tous les dimanches, à l’église, je faisais partie de la chorale de gospel. C’est là que j’ai appris à faire des harmonies et à comprendre les structures des chansons », relate le chanteur de 44 ans.

Conte de fées

En 1993, le groupe dont il fait partie change de nom pour NoDéjà. Puis, en 1997, les membres de Dubmatique lui offrent de chanter le refrain (accrocheur !) de Soul pleureur. La pièce connaît un succès monstre, ce qui coïncide avec le début de sa carrière professionnelle.

« Je leur dois beaucoup, cela m’a ouvert beaucoup de portes », dit Barnev.

Pendant une série de concerts avec Dubmatique, en 1999, Barnev reçoit un appel qui va changer sa vie. On lui propose de passer une audition pour partir en tournée avec Céline Dion. C’est Gregory Charles (qu’il avait connu dans le monde gospel), qui jouait alors le rôle de choriste pour Céline, qui avait proposé son nom.

« Je m’en souviens comme si c’était hier. Il fallait apprendre une danse, en plus. Ils ont envoyé la cassette à Céline en Floride pour voir ce qu’elle aimait et elle a décidé de me prendre. Je ne le croyais pas ! »

Sa première rencontre avec la chanteuse s’est faite au Centre Bell où il livrait son premier spectacle à ses côtés.

« J’étais nerveux. Elle m’a dit : bienvenue dans la famille, n’hésite pas, tu as tout ce dont tu as besoin ici, on est là. Elle m’a accueillie personnellement et professionnellement. »

Photo fournie par Roy & Turner

La confiance pour briller

C’est assurément toutes ces années à performer aux côtés de Céline Dion qui a donné à Barnev l’assurance nécessaire pour se lancer dans une carrière solo.

« Avec Céline, plus je chantais avec elle, plus elle me faisait confiance pour prendre le relais quand elle allait se changer pendant le spectacle. On a toujours fait des duos avec elle. Il y a une belle chimie entre elle et moi. Céline est vraiment généreuse. Elle aime voir les gens briller et partager la scène avec d’autres artistes. »

Barnev a hâte, donc, d’envoyer une copie de son premier album solo à son mentor. Cet album, dont le titre demeure secret, sera lancé « quelque part au début de 2024 » et son premier extrait Le lendemain est un bon indicateur de son côté joyeux et dansant.

« Je voulais avoir un son qui fait que quand tu m’écoutes, cela me distingue. C’est un peu funk, un peu soul, un peu pop, c’est le son de Barnev. C’était important de trouver mon son et je pense avoir réussi », ajoute le chanteur qui réalise et collabore aux paroles sur cet album en français enregistré dans son studio de Montréal.

Cet album sera coloré et le fun, promet l’artiste qui souhaite partir en tournée après sa sortie.

« Je voulais que les gens voient que je peux faire mes choses en solo. Une collaboration avec Céline serait un rêve ! On en parle parfois de faire une chanson ou un disque ensemble un jour. Mon étoile n’est pas encore assez brillante pour le moment... C’est le temps de voler de mes propres ailes. »

La chanson Le lendemain de Barnev est accessible sur toutes les plateformes.