Wyndham Clark champion du US Open

L’Américain Wyndham Clark a remporté l’Omnium des États-Unis, mettant ainsi la main sur un premier tournoi majeur en carrière, dimanche, au Los Angeles Country Club.

Co-meneur après 54 trous, le natif du Colorado a joué la normale pour l’emporter. Il a amassé quatre oiselets, mais a aussi commis le même nombre de bogueys. Avec toute la pression sur les épaules au 18e fanion, Clark a frappé sa balle quatre fois pour s’assurer de vaincre le Nord-Irlandais Rory McIlroy, qui attendait patiemment de savoir si son rival allait fauter.

Le champion a été couronné avec un cumulatif de 270 (-10), soit un de moins que celui qui a remporté l’Omnium des États-Unis en 2012 et en 2014.

À égalité avec Clark après trois rondes, Rickie Fowler a dû se contenter du quatrième rang. Le Californien de 34 ans a joué 75 (+5) pour son dernier tour de piste. En vertu de son cumulatif de 275 (-5), il partage son échelon du classement avec l’Australien Cameron Smith et le Britannique Tommy Fleetwood.

Par ailleurs, Fleetwood est entré dans l’histoire du tournoi en devenant le premier à réussir deux rondes de 63 (-7) lors de la quatrième journée de l’Omnium des États-Unis. Sa performance du jour lui a permis de faire un bond de 32 rangs et d’ainsi finir l’événement au sixième échelon, en compagnie de Min Woo Lee.

Les Canadiens en lice pour les rondes du week-end, Mackenzie Hughes (+6), Adam Hadwin (+11) et Adam Svensson (+12), ont terminé bien loin du sommet.

Un deuxième titre pour Maguire

Dans la LPGA, l’Irlandaise Leona Maguire a remporté la Classique Meijer en connaissant une excellente fin de ronde au Michigan.

La golfeuse de 28 ans a ainsi remporté son deuxième sacre sur le prestigieux circuit féminin.

Pour ce faire, elle a réalisé quatre oiselets et un aigle lors des six derniers trous du Blythefield Country Club. La gagnante a remis une carte de 64 (-8). Son cumulatif de 267 (-21) lui a permis de devancer la Thaïlandaise Ariya Jutanugarn par deux frappes. Les Sud-Coréennes Amy Yang et Hyo Joo Kim partagent le troisième échelon du classement, elles qui ont terminé la compétition à trois coups de la gagnante.

Les Canadiennes Brooke M. Henderson et Maddie Szeryk ont respectivement pris les 42e et 66e rangs finaux.