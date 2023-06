5 activités à faire au parc Jean-Drapeau pour profiter de l’été sans sortir de la ville

Ça y est, l’été est arrivé et c’est le moment d’en profiter au maximum ! Si vous avez envie de passer du temps au soleil et en pleine nature sans devoir quitter Montréal, direction le parc Jean-Drapeau, qui se trouve à quelques pas de la métropole.

Cette véritable oasis verte propose une variété d’activités de plein air enivrantes, en plus de nombreux jardins et sentiers de marche qui vous permettent d’admirer la vue exceptionnelle sur le centre-ville de Montréal.

Voici 5 activités incontournables à essayer absolument cet été au parc Jean-Drapeau !

1. Visiter le complexe aquatique

© Société du parc Jean-Drapeau

C’est au parc Jean-Drapeau que l’on retrouve l’un des plus beaux complexes aquatiques au Canada ! Il s’agit de l’endroit idéal pour vous rafraîchir lors des journées chaudes. Dans l’immense piscine récréative à pente progressive, dont l'eau est chauffée dès l'arrivée du beau temps, vous pouvez y pratiquer la baignade libre ou la nage en longueur.

Quant à eux, les enfants vont adorer la zone de jeux d’eau, qui est accessible à tous. D’ailleurs, les dimanches sont réservés aux familles : on y installe une structure gonflable flottante sur la piscine, qui devient alors un parcours à obstacles amusant !

2. Se prélasser à la plage et pratiquer des activités nautiques

© Société du parc Jean-Drapeau

La plage Jean-Doré vous donnera l’impression d’être en pleine nature : pourtant elle n'est située qu'à quelques minutes de Montréal ! La belle plage de sable doré est tout indiquée pour vous poser toute la journée et vous prélasser au soleil.

Sur place, vous pouvez vous baigner, louer des embarcations nautiques (canot, kayak ou pédalo) ou pratiquer la planche à pagaie, le volleyball de plage ou tout simplement vous détendre à l’ombre, sous les arbres avoisinants.

De leur côté, les enfants ne voudront pas manquer l'Aquazilla, une structure gonflable composée d'obstacles, de glissades et de plateformes pour sauter dans l’eau, dont une catapulte et un trampoline !

3. Profiter des activités citoyennes à la Roseraie

© Société du parc Jean-Drapeau

Tout l’été, à la roseraie, on proposera une sympathique programmation citoyenne remplie d'activités ludiques, créatives, éducatives et gratuites pour toute la famille : une occasion de s'amuser en nature, de profiter des espaces verts et des belles journées d'été.

Au menu : cours de yoga en plein air, ateliers de toutes sortes (agriculture urbaine, fabrication de cabanes d'oiseaux, fabrication de marionnettes, peinture, etc.), conférences horticoles et bien plus encore !

4. Faire un pique-nique en famille ou entre amis

© Société du parc Jean-Drapeau

Explorez les nombreuses aires de pique-nique que le parc Jean-Drapeau offre un peu partout sur son territoire. En plus des tables installées dans les jardins, vous retrouvez plusieurs endroits tranquilles où vous poser sur l’herbe, dont plusieurs offrant une vue sur un lac, le fleuve ou encore la faune et la flore exceptionnelle du parc.

5. Casser la croûte avec vue sur la ville

© Société du parc Jean-Drapeau

C’est en plein Espace 67 que se trouve l’endroit parfait pour manger un morceau : le Ste-Hélène Bistro-Terrasse. Posez-vous sur la terrasse, avec une vue imprenable sur l'île de Montréal, pour déguster le menu frais et simple (wrap, hamburger, frite, salade fraîche, café, bière, vin, etc.) ou optez pour la formule « pour emporter », qui vous permettra d’aller manger où bon vous semble sur l’île !

Cet été, profitez de temps en nature en visitant le parc Jean-Drapeau ! À vélo, en navette fluviale, en transport en commun ou en auto, tous les moyens sont bons pour aller (re)découvrir toutes les activités offertes dans cet espace unique. Visitez leur site web pour connaître la programmation complète !