À VOIR : Un retour au jeu exceptionnel pour Joey Votto

Cela faisait 10 mois que Joey Votto n’avait pas joué dans les ligues majeures de baseball, mais il n’en a rien laissé paraître à son retour au jeu, lundi soir. Le Canadien de 39 ans a été accueilli en héros par les partisans des Reds de Cincinnati et a fait des flammèches contre les Rockies du Colorado.

Si quelques-uns se demandaient comment l’épaule gauche du populaire frappeur se portait après son opération, Votto leur a rapidement donné des réponses. En fin de cinquième manche, il a étiré les bras pour réussir son premier circuit depuis le mois d’août 2022.

Arrivé au banc après son coup de canon, le numéro 19 a eu l’occasion de porter le casque et la cape de Viking des Reds, au plus grand plaisir de tout le monde.

Évidemment, il a aussi fallu que le vétéran inscrive les points de la victoire lors de cette soirée parfaite à Cincinnati. Votto a cogné un simple au champ centre pour deux points en sixième, ce qui a permis aux Reds de s’en tirer avec un gain de 5 à 4.

JOEY JOEY JOEY JOEY JOEY JOEY pic.twitter.com/FZ8WgnDvmw — Cincinnati Reds (@Reds) June 20, 2023

Les amateurs ont été très généreux envers leur favori, scandant son nom et l’applaudissant à tout rompre à chacune de ses présences.

«Je me sens plus comme moi-même. Je suis de retour en pleine santé. Dix mois, c’est une longue remise en forme. Si je me joins à une équipe en pleine série de victoires (huit de suite), ma responsabilité est de maintenir le rythme», avait-il déclaré avant la rencontre en point de presse.

Le joueur de premier coussin a participé six fois au match des étoiles durant sa carrière. Il a également reçu un Gant doré et a été élu joueur le plus utile à son équipe en 2010.