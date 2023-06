Accusations de viol contre Luc Besson: cassation mercredi en France

La Cour de cassation, juridiction la plus élevée de l'ordre judiciaire français, rendra mercredi sa décision concernant les accusations de viol de l'actrice belgo-néerlandaise Sand Van Roy contre le réalisateur Luc Besson.

Le 18 mai 2018, l'actrice de 35 ans avait déposé une plainte pour viol, quelques heures après un rendez-vous dans un palace parisien; les protagonistes ont donné deux versions.

Pour Sand Van Roy, l'influent cinéaste lui avait imposé une pénétration digitale, source d'évanouissement, malgré ses injonctions à arrêter. Une version, selon elle, accréditée par des constatations, le jour des faits, par les urgences médico-judiciaires.

Deux mois plus tard, l'actrice déposait une plainte contre le cinéaste pour d'autres viols et agressions sexuelles commis, selon elle, entre 2016 et 2018, épisodes d'une «relation d'emprise professionnelle» sous menaces de «rétorsion sur sa carrière d'actrice».

Luc Besson a regretté une relation extraconjugale dans un contexte de «subordination», alors que l'actrice avait tourné dans certains de ses films. Mais il a indiqué à deux reprises qu'il n'avait «pas le souvenir» d'une partie des faits dénoncés et a relaté un rapport consenti empreint de «douceu».

L'enquête judiciaire a fait l'objet d'un premier non-lieu, en décembre 2021, confirmé par la Cour d'appel de Paris en mai 2022.

La défense de l'actrice avait donc saisi la Cour de cassation d'un pourvoi, estimant que l'arrêt de la Cour d'appel était entaché d'irrégularités procédurales, aurait «dénaturé» certains éléments du dossier.

Le réalisateur et producteur de 64 ans, connu pour Le Grand Bleu, le Cinquième élément, Léon ou Lucy, est l'une des figures françaises prises dans la vague d'accusations de femmes qui affirment avoir été victimes de viols ou d'agressions sexuelles dans la foulée de la chute du producteur américain Harvey Weinstein en octobre 2017.

L'actrice a en outre déposé une plainte pour viol en Belgique contre M. Besson. La Cour constitutionnelle belge devrait se prononcer fin 2023 sur la recevabilité de cette plainte.