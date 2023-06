Athlétisme: à une seconde et des poussières d'écrire une page d'histoire à l'échelle canadienne

Charles Philibert-Thiboutot est en feu. Pour une deuxième fois en huit jours, il a établi une nouvelle marque personnelle qui lui a permis de se hisser au deuxième rang à l’échelle canadienne sur 1500m.

Dimanche à Nancy en France, Philibert-Thiboutot a réalisé un chrono de 3 min 32 s 94 après un temps de 3 min 33 s 54 réussi à Montesson en banlieue de Paris, samedi dernier, qui lui avait permis d'atteindre le standard de World Athletics en prévision du championnat mondial.

Sa performance qui lui procure le record québécois le place au deuxième rang sur la scène canadienne derrière Kevin Sullivan qui a réussi un temps de 3 min 31 s 7 en 2020 à Rome lors d’une étape de la Golden League. Toujours en 2020, mais aux Jeux olympiques de Sydney, Sullivan avait terminé en 5e place.

«J’ai toujours voulu battre le temps de Kevin et c’était quasiment un rêve, a reconnu Philibert-Thiboutot. De me retrouver à une seconde seulement de lui, c’est super motivant. Aux Jeux de 2000, Kevin était le champion olympique propre à une époque où il y avait beaucoup de dopage.»

«Charles est un athlète ambitieux et il a toujours eu en tête la record de Kevin, de renchérir son entraîneur Félix-Antoine Lapointe. Il est maintenant 2e au pays et il s’agirait d’un gros accomplissement de devenir le meilleur de l’histoire canadienne.»

Le niveau à la hausse

Le niveau du peloton du 1500m connaît une forte progression. «En 2015 quand j’ai réussi mon meilleur chrono de 3 min 34 s 23, il s’agissait de la 18e meilleure performance de l’année au classement mondial, a souligné l’Olympien des Jeux de Rio en 2016. Mon temps de 3 min 32 s me place actuellement au 23e rang. Le niveau du peloton a beaucoup augmenté et je n’ai pas le choix de progresser.»

À titre d’exemple, cinq coureurs ont couru 3 min 29 s lors d’étape de la Diamond League disputée à Oslo en Norvège la semaine dernière. «C’était l’épreuve la plus relevé de l’histoire, a affirmé Lapointe. Le Kenyan Reynold Kipkorir Cheruiyot a pris le départ à Nancy parce que son visa n’était pas en règle pour Oslo et sa présence a été une bonne chose pour Charles. Le départ fut très rapide.»

Entraînement intensif

Après un dernier entraînement en France, lundi, Philibert-Thiboutot rentrera à Québec, mardi, où il travaillera sa vitesse au cours des prochaines semaines. «Je vais m’entraîner pour réussir un chrono de 3 min 29 s au championnat mondial, a-t-il déclaré. C’est déjà un gros défi de faire la finale, mais je vise une place dans le Top 5. Après les mondiaux et les Jeux olympiques de Paris en 2024, ma carrière sera pas mal terminée et je veux tout donner.»

Dans cette optique d’améliorer sa vitesse au 1500m, Philibert-Thiboutot prendra le départ du 800m de la Classique d’athlétisme de Montréal le 29 juin. «Il y a quelques jeunes qui sont solides au 800m et qui seraient bien contents de me battre. Ça ne sera pas une course facile et il s’agira d’une bonne pratique avant les nationaux.»

Aux nationaux, Philibert-Thiboutot devra terminer dans le Top 3 pour confirmer sa place aux mondiaux. Du 27 au 30 juillet à Langley en Colombie-Britannique, Philibert-Thiboutot sera à la recherche d’un 5e titre national en carrière sur 1500m.

«Charles est en position pour remporter le titre canadien, mais il ne faut rien prendre pour acquis, a prévenu Lapointe. Il y a trois autres coureurs qui sont de bons athlètes.»