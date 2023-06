Auston Matthews: le nouveau DG des Leafs a visité l'attaquant vedette en Arizona

Le nouveau directeur général des Maple Leafs de Toronto, Brad Treliving, a visité l’attaquant Auston Matthews chez lui en Arizona la semaine dernière.

La saison prochaine, l’athlète de 25 ans disputera la dernière année d’un contrat de cinq ans. Cela signifie qu’il pourrait devenir joueur autonome sans compensation à l’été 2024.

Selon le quotidien «Toronto Sun», Treliving a eu un entretien avec Matthews et son agent, Judd Moldaver.

«Nous ne parlons pas d’un bon joueur: nous parlons d’un joueur élite. Garder Auston est une priorité. En plus du contrat, je voulais construire notre relation», avait déclaré le DG des Leafs avant d'effectuer le voyage en Arizona.

«Il ne s’agit pas de faire un bras de fer à propos d’un contrat. C’est simplement d’obtenir la chance de le rencontrer, mais surtout de donner la chance à Auston de me rencontrer et de comprendre ma vision.»

Sélectionné avec le premier choix du repêchage de 2016, Matthews vient de compléter sa septième saison dans la Ligue nationale. Il a touché la cible 299 fois et fourni 243 aides pour 542 points en 481 rencontres. L’Américain a aussi remporté deux fois le trophée Maurice-Richard (2021 et 2022), ainsi que les trophées Hart (2022), Ted-Lindsay (2022) et Calder (2017).

Des départs à prévoir

Hornby avance également que plusieurs hockeyeurs de l’édition 2022-2023 des Maple Leafs ne seront pas de retour l’an prochain. Ce serait notamment le cas des futurs joueurs autonomes Alex Kerfoot et Justin Holl.

Il semble toutefois que Treliving aimerait garder les services de David Kampf, Michael Bunting et Ryan O’Reilly.

Le dernier a été obtenu via une transaction le 23 février. En 13 parties de la saison régulière, le vétéran de 32 ans a amassé 11 points, dont quatre buts. Il a ajouté neuf points en autant de matchs éliminatoires.