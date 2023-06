Autonomie alimentaire: le gouvernement Legault mise sur l'achat local

Le gouvernement du Québec prend les grands moyens pour favoriser l’achat local et investit 175 millions$ supplémentaires sur cinq ans pour stimuler une plus grande autonomie des entreprises bioalimentaires de la province.

Le premier ministre François Legault en a fait l’annonce lundi en marge de l’inauguration d’une nouvelle serre de l’entreprise Savoura, à Sainte-Sophie, dans les Laurentides.

De ce nombre, un investissement de 100 millions$ sera injecté pour la transformation alimentaire afin d’encourager la robotisation et l’implantation de systèmes de gestion de la qualité de la production.

Le gouvernement Legault veut soutenir les entreprises d’ici en faveur d’une plus grande prospérité économique du Québec et espère accroître l’offre québécoise grâce à la culture en serre, à l’appui aux filières à potentiel de croissance.

«Manger québécois, ça crée de la richesse et des emplois au Québec. On doit beaucoup aux producteurs agricoles, aux transformateurs alimentaires et aux pêcheurs du Québec qui travaillent fort pour mettre des produits frais et de qualité dans nos assiettes, a déclaré le premier ministre.

«Dans nos deux derniers budgets, on a investi des sommes records de 1, 5milliard de dollars, et on investit encore plus aujourd’hui pour soutenir notre autonomie alimentaire. Je suis très fier de voir que les Québécois choisissent de plus en plus les produits de chez nous.»

Legault était accompagné du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, André Lamontagne, et de la ministre responsable des Aînés, ministre déléguée à la Santé et députée de Prévost, Sonia Bélanger.