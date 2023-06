Box-office: départ décevant pour le film «Cœur de slush»

Malgré des critiques plutôt positives, le film Cœur de slush a réalisé un départ timide au box-office la fin de semaine dernière.

Sorti vendredi passé sur 60 écrans à travers la province, le film de Mariloup Wolfe adapté du roman jeunesse de Sarah-Maude Beauchesne a dû se contenter du sixième rang du box-office québécois avec de recettes de 130 828 $ pour ses trois premiers jours à l’affiche, selon les chiffres colligés par l’agence Cinéac.

«Je suis très déçu des chiffres, a confié au Journal le producteur de Cœur de slush, Christian Larouche (Confessions, Louis Cyr).

On aurait pu s'attendre à ce que le temps pluvieux de la fin de semaine aide à augmenter l'achalandage dans les cinémas de la province. Or, ce n'est pas du tout ce qui s'est produit.

«Ce n’était pas un bon weekend pour les cinémas, déplore Christian Larouche. La journée de dimanche a été épouvantable. Est-ce que c’est parce que les gens célébraient la Fête des pères? Je ne sais pas. Même les gros films américains ont moins bien fonctionné qu'en temps normal»

Sans surprise, c’est le film de super-héros Flash, la grosse nouveauté de la semaine, qui s’est hissé au sommet du box-office de la province grâce à des recettes de 536 057 $. À titre de comparaisons, le film d’animation Spider-Man : à travers le Spider-Verse avait récolté près d’un million $ à son premier weekend d'exploitation au Québec. Lancée vendredi dernier, la nouvelle production de Disney/Pixar, Élémentaire, a aussi obtenu des résultats mitigés dans les salles de la province pendant ses trois premiers jours à l'affiche avec une récolte de 463 376 $.

Le défi de rejoindre les jeunes

En portant à l’écran le roman pour ados Cœur de slush, le producteur Christian Larouche et la réalisatrice Mariloup Wolfe se sont lancé le défi d’attirer le jeune public dans les salles. Le temps nous dira s’ils réussiront mais les premiers résultats du film au box-office ne sont guère encourageants.

«Ça nous prouve encore que c’est un public (les jeunes) qui est difficile à rejoindre, analyse Christian Larouche. Pourtant, je sais que les gens aiment le film et que le bouche-à-oreille est bon. On sait que plusieurs jeunes tombent en vacances dans quelques jours alors on se croise les doigts pour la suite. Mais pour le moment, je suis quand même déçu.»

Malgré ce début de carrière mitigé dans les salles de cinémas, Cœur de slush a tout de même enregistré le 4e meilleur démarrage pour un film québécois en 2023 après La cordonnière (186 435 $ à son premier weekend en mars dernier), Katak, le brave béluga (182 829 $ en février) et Le plongeur (181 698 $ aussi en février).

Cœur de slush raconte l’histoire de Billie (Liliane Skelly), une adolescente de 16 ans qui s’amourache d’un jeune cycliste prodige (Joseph Delorey) qui est aussi tombé dans l’œil de sa grande sœur (Camille Felton).

Publié en 2014, le roman de Sarah-Maude Beauchesne a connu un immense succès auprès des ados, se vendant à plus de 40 000 exemplaires.