Bravo aux élèves engagés et au personnel dévoué

J’ai toujours conçu l’école comme un lieu où la culture générale passe bien avant mon cours.

D’ailleurs, je n’ai jamais vu mon cours comme une finalité. Seulement comme un moyen à ma disposition afin de connaître mes élèves, les voir grandir et évoluer. Pour les aider à passer de la fin de leur «idiolescence» à l’âge des jeunes adultes autonomes et responsables...

C’est avec une grande fierté que je revois ou que j’entends parler de mes ex-élèves. Non pas parce qu’ils sont médecins, ingénieurs, enseignants, serveurs, tireurs de joint, infirmiers, artistes ou autres.

Non.

C’est parce que je me rappelle l’adolescent qu’ils étaient. On ne définit pas un individu par ce qu’il fait comme métier, mais par ce qu’il est.

De ce côté, je tiens à les remercier. Ils en font beaucoup pour moi. J’apprends à chaque année. C’est l’une des raisons qui font d’un enseignant un apprenant permanent.

Élèves engagés

J’accompagnais récemment ma fille au gala du mérite de son école secondaire. Une belle soirée pour des dizaines d’élèves qui se sont démarqués dans leur catégorie respective.

Même si le papa en moi était fier d’être là, il y a un moment qui est venu me chercher comme prof: les organisatrices ont souligné les efforts de centaines d’absents.

Pas juste avec des mots.

Avec une vidéo sur ce que ça signifie d’être engagé dans sa réussite scolaire.

J’ai ainsi appris que 875 certificats de reconnaissance «élève engagé dans sa réussite scolaire» ont été remis, avant la tenue du gala, aux élèves méritants de l’école.

Bravo à tous les élèves québécois engagés dans leur réussite!

Et qui dit élève engagé dit souvent parents présents. Si, de façon générale, il est vrai que la participation des parents est associée à une meilleure réussite, de façon plus spécifique, c’est l’implication des parents à la maison et dans des relations de qualité avec les enseignants de leurs enfants qui font véritablement une différence.

Personnel dévoué

Quand on parle des gens sur le terrain, on fait référence à ceux et celles qui œuvrent dans nos écoles. Quatre corps d’emplois doivent travailler en synergie pour la réussite de nos jeunes.

Merci au personnel de soutien. Des employés indispensables qui travaillent souvent dans l’ombre: concierges, secrétaires, techniciens en éducation spécialisée, surveillants d’élèves, préposés aux élèves handicapés, éducatrices en service de garde, techniciens en travaux pratiques, etc.

Merci au personnel professionnel. Des acteurs qui contribuent à l’épanouissement et à la réussite des élèves: psychologues, orthophonistes, psychoéducateurs, orthopédagogues, conseillers pédagogiques, conseillers d’orientation, etc.

Merci aux directions et aux directions adjointes qui travaillent sans relâche afin de valoriser et mobiliser leurs équipes dans le but de répondre le plus adéquatement possible aux besoins et aux forces de nos élèves.

Merci aux enseignantes et aux enseignants. Vous partagez votre vie avec des dizaines ou des centaines d’élèves. Votre contribution est essentielle à la construction de l’avenir de notre société.

Je vous souhaite un bel été!