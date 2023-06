Ça sent la fin pour cette ancienne vedette des Jays

Josh Donaldson pourrait fort bien prendre sa retraite à l’issue de la présente saison.

C’est ce qu’a déclaré le joueur de troisième but des Yankees de New York en entrevue à The Athletic, dimanche.

Questionné sur ses plans en vue de la prochaine campagne, l’athlète de 37 ans a répondu simplement : «Je ne le sais pas».

«Ma décision dépendra de la façon avec laquelle je terminerai la saison en cours. Je dois aussi en parler à ma famille. Plusieurs personnes m’ont déjà posé la même question», a indiqué Donaldson, qui écoule la dernière année du contrat de quatre saisons d’une valeur de 92 millions $ qu’il a signé avec les Twins du Minnesota en 2020.

L’ancien joueur vedette des Blue Jays de Toronto est ennuyé par les blessures cette année, si bien qu’il a été limité à 17 matchs jusqu’à maintenant. En 60 présences à la plaque, il a frappé seulement huit coups sûrs, dont six circuits, et a été retiré 17 fois sur des prises.

Malgré ces statistiques peu reluisantes, Donaldson n’est pas découragé.

«J’ai frappé souvent la balle avec force, mais malheureusement, beaucoup de balles ont été captées. Je me sens vraiment bien là où j’en suis. Le fait de frapper la balle avec force me permet de croire que je peux encore contribuer offensivement.»

L’Américain en est à sa 13e saison dans le baseball majeur. Il a porté l’uniforme des Jays de 2015 à 2018. Il a remporté le titre de joueur par excellence de la Ligue américaine à sa première année dans la Ville Reine.

Depuis le début de sa carrière, Donaldson a récolté 272 circuits et 798 points produits en 1350 matchs avec les Athletics d’Oakland, les Jays, les Indians de Cleveland (devenus depuis les Guardians), les Braves d’Atlanta, les Twins et les Yankees.