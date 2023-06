«C’est la triste réalité du sport» -Marc-Antoine Dequoy

S’il accepte la récente décision des Alouettes de libérer son bon ami Brian Harelimana, le maraudeur québécois Marc-Antoine Dequoy n’a pas moins l’impression d’avoir tourné la page marquant la fin d’un long chapitre.

«C’est la triste réalité du sport professionnel, a-t-il commenté, lundi, après l’entraînement du club montréalais. Ça faisait huit ans qu’on jouait ensemble, mais il n’y a plus rien de surprenant dans ce sport-là. Ça peut arriver à n’importe quel moment.»

Avant les Alouettes, Dequoy et Harelimana avaient joué ensemble pendant quatre saisons chez les Carabins de l’Université de Montréal. Comme dans un scénario de film, ils avaient ensuite eu le bonheur d’être tous deux repêchés par les Alouettes en 2020.

«Le meilleur souvenir que j’ai avec Brian, c’est de loin le fait d’être rentré en même temps que lui chez les Carabins [en 2016], d’avoir travaillé fort pendant quatre ans et d’avoir conclu en remportant la Coupe Dunsmore contre le Rouge et Or de l’Université Laval, en 2019, a résumé Dequoy. C’est l’un de mes très bons amis. Je lui souhaite du succès, peu importe avec quelle équipe il joue.»

Byron Archambault, adjoint à l’entraîneur-chef et coordonnateur des unités spéciales chez les Alouettes, en est un autre qui a d’abord connu Harelimana chez les Carabins à titre d’instructeur.

« C’est une relation particulière que j’ai avec lui et d’avoir pu travailler avec ce genre d’individu-là pendant plus de cinq ans, je me considère choyé, a livré Archambault. Nous avons grandi ensemble et c’est une personne qui amène une énergie positive. Je lui souhaite énormément de succès. Je n’ai aucun doute qu’il va se trouver une place et qu’il va aider à améliorer une équipe.»

Congestion

Surtout utilisé sur les unités spéciales, Harelimana avait disputé 18 matchs pour les Alouettes en 2022, obtenant 12 plaqués défensifs et trois sacs.

«Nous regardons toujours pour nous améliorer à différentes positions et nous avions un joueur revenant de la liste des blessés qui pourrait amener quelque chose de différent, a pour sa part justifié l’entraîneur-chef Jason Maas, à propos de la libération d’Harelimana. C’est parfois comme ça dans le football professionnel. Nous ne pouvons malheureusement pas garder tout le monde et c’est difficile car Brian est un homme fantastique et il cadre extrêmement bien avec la culture de l’équipe. Présentement, nous devions aller dans une autre direction et je ne lui souhaite que le meilleur car c’est un gars merveilleux.»

Et si Harelimana devait revenir éventuellement avec les Alouettes? Une telle situation s’est déjà vue dans la Ligue canadienne de football.