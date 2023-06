Cité de Dorval: un syndicat dépose plainte et accuse l’employeur d’entraver les négociations

Le Syndicat des professionnelles et professionnels municipaux de Montréal (SPPMM) a annoncé lundi avoir entrepris des recours au niveau du Tribunal administratif du travail (TAT) contre la Cité de Dorval, qu’il accuse d’entraver les négociations.

Les négociations pour le renouvellement de la convention collective échue depuis le 31 décembre 2018 achoppent depuis plusieurs mois, alors que le syndicat aurait proposé vainement des compromis.

La médiation amorcée pour amener les deux parties à retourner à la table des négociations n’a pas débouché sur un dénouement heureux, laissant la situation dans l’impasse, a déploré le syndicat.

Devant la fermeture des élus municipaux, le SPPMM a décidé de déposer plainte pour «négociations de mauvaise foi» dans l’espoir d’une reprise des pourparlers afin de hâter une entente satisfaisante entre les parties.

«Cette fermeture de la part des élus de la Cité de Dorval représente vraiment un manque de respect envers les professionnelles et professionnels qui contribuent à l’essor de la communauté», a accusé dans un communiqué Anne Dorais, présidente du SPPMM.

«Devant cette impasse, le SPPMM entreprend ces recours pour défendre le droit à une négociation juste, libre et équitable et afin de faire reprendre un réel processus de négociation collective», a mentionné Mme Dorais.