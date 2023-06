Débandade pour le promoteur Stéphan Huot, qui est forcé de réduire son train de vie

Chalet grandiose vendu pour 6,8M$, projet de maison luxueuse abandonné, croisière onéreuse en Asie annulée et liquidation d’une rutilante Bentley: le promoteur immobilier Stéphan Huot a été forcé de réduire son époustouflant train de vie, alors que ses entreprises croulent sous les difficultés financières.

La dure réalité semble rattraper le flamboyant homme d’affaires de Québec, qui n’a d’autre choix que de se serrer la ceinture, selon des informations et des documents obtenus par notre Bureau d’enquête.

En plein cœur d’une débâcle financière (voir encadré ci-dessous), Stéphan Huot a vendu au début du mois de mai son imposant chalet d’inspiration scandinave sur les rives du lac Manouanis, au nord du Saguenay.

Cet immeuble de «première classe» – selon une brochure publicitaire –, accessible seulement par hélicoptère et entouré d’immenses espaces vierges, est devenu la propriété d’un petit groupe de créanciers qui avaient prêté au Groupe Huot la somme de 6,8M$, nous a confirmé l’un d’eux.

Notons que le chalet est évalué à 1,65M$, au dernier rôle d’évaluation de 2020, et le terrain est loué pour la somme de 279$ par année à la MRC du Fjord-du-Saguenay.

Projet arrêté

Stéphan Huot a par ailleurs mis fin au projet de construction d’une nouvelle maison somptueuse qu’il prévoyait bâtir à Lac-Beauport.

Le promoteur a en effet manifesté son intention de ne pas renouveler son permis pour ériger cette résidence, qui devait accueillir cinq garages, une piscine intérieure, un cinéma maison et deux salles à manger, entre autres, selon les plans d’architecte.

Le terrain sur lequel devait être construit le manoir a d’ailleurs été saisi par l’ex-femme de Stéphan Huot, qui lui réclame 2,3M$, selon le registre foncier.

Fini, les voyages

Stéphan Huot a aussi dû abandonner l’idée d’une croisière prévue pour septembre. D’une valeur de plus de 60 000$ pour deux, ce voyage de 18 jours, la «croisière du Président», aurait dû le mener dans plusieurs villes du Japon et en Corée du Sud à bord du luxueux navire Silver Muse.

En février dernier, alors que les intérêts des créanciers n’étaient plus versés, la croisière était toujours à l’horaire et Stéphan Huot en planifiait alors les modalités. Il aurait finalement renoncé au projet en mars, selon nos informations.

Stéphan Huot a aussi vendu à un concessionnaire de Floride sa Bentley décapotable GTC blanche 2017 pour 125 000$ US, en avril.

Dans une déclaration officielle fournie par courriel, Stéphan Huot confirme être en processus de vente de plusieurs de ses biens.

«J’ai vendu ou je vais vendre plusieurs de mes possessions afin de payer le plus de créanciers possible, dans le respect des lois en vigueur et de façon tout à fait honnête», a-t-il signifié.

Il réitère que ses difficultés financières sont liées, selon lui, à l’augmentation rapide des taux d’intérêt et à l’inflation. Il dit aussi avoir eu recours à des prêteurs privés, «dont les intérêts étaient très élevés».

«Plus de la moitié des financements obtenus étaient à taux variable», a-t-il soutenu, ajoutant qu’il collabore «activement» avec les instances juridiques et les créanciers afin de minimiser les impacts financiers sur ses entreprises.

Changement de cap

Il s’agit d’un changement de cap pour Stéphan Huot, qui semblait habitué à un niveau de vie fabuleux et qui avait visiblement un goût pour les voyages luxueux aux quatre coins du globe.

En décembre 2022 et en janvier 2023, il s’est rendu en Floride en jet privé, avant de s’envoler quelques jours de plus tard vers l’Argentine. De là, il aurait effectué avec des proches une croisière ultraluxueuse en Antarctique de plus de 200 000$, selon des sources.

Il a aussi loué en décembre 2021 et en janvier 2022 un yacht aux Bahamas pour plus de 180 000$ US, alors que les autorités canadiennes déconseillaient tout voyage non essentiel en raison de la vague Omicron.

Stéphan Huot serait aussi un grand œnophile, à en croire les documents que nous avons obtenus. En février 2022, l'une de ses factures de vin totalisait à elle seule 82 000$, auprès de la SAQ, selon un document obtenu par notre Bureau d’enquête.

– Avec Philippe Langlois

Augmentation de salaire pour son fils

Le salaire du fils de Stéphan Huot a été augmenté de façon substantielle peu de temps avant que les difficultés financières du Groupe Huot ne fassent les manchettes, selon deux sources bien au fait du dossier.

Photo tirée de la page LinkedIn de Karl-Anthony Huot

Le salaire annuel de Karl-Anthony Huot, qui est vice-président de la Société immobilière Huot, a ainsi été établi à 130 000$ en février 2023.

Sans commenter le cas précis de son fils, Stéphan Huot affirme que des augmentations de salaire ont été consenties à des employés à la suite de restructurations survenues dans «l’ensemble de ses entreprises» au cours des dernières années.

«Des employés ont quitté et d'autres se sont vus reprendre davantage de responsabilités, ce qui a justifié une augmentation des salaires», a-t-il déclaré par écrit.

Karl-Anthony Huot a aussi loué, le 8 mars dernier, un luxueux Land Rover Discovery Sport 2023, d'une valeur de 68 000$, aux frais du Groupe Huot inc., qui ne pouvait plus alors acquitter ses obligations financières.

Notons par ailleurs qu’en novembre 2022, la Société immobilière Huot détenait un contrat d’assurance d’un an pour quelque 75 véhicules, dont des Ford F-150 et des Toyota Tundra, mais aussi des Ski-Doo, des quatre roues et plusieurs VUS de luxe comme une Audi SQ5, une BMW X5 et une Acura RDX.

La débandade du Groupe Huot et de ses filiales

· 1er février: Le promoteur immobilier Stéphan Huot n’est plus en mesure de verser les intérêts mensuels aux quelque 75 millionnaires de Québec qui ont injecté plus de 221M$ dans ses entreprises.

· 17 février: Des créanciers apprennent l’existence d’une «dette cachée» de 150M$ pour le Groupe Huot. Ils constatent alors que les difficultés financières de l’entreprise sont telles qu’elle ne peut plus payer les employés ou sous-traitants.

· 23 février: Évoquant l’inflation et à la hausse des taux d’intérêt, le Groupe Huot suspend ses chantiers de construction. Un fonds d’urgence de 50M$ est créé par un groupe de millionnaires pour éviter la faillite de l’entreprise.

· 9 mars: Le Complexe Capitale Hélicoptère met fin à la tenue des activités événementielles. Des travailleurs de Millenum Construction sont mis à pied la semaine suivante.

· 5 avril: Stéphan Huot met en vente sa luxueuse résidence de Québec «aux allures de château» pour près de 3,7M$.

· 14 avril: Après avoir reçu plusieurs plaintes, l’Autorité des marchés financiers (AMF) fait des «vérifications» auprès du Groupe Huot.

· 19 avril: Millenum Construction est condamnée à verser plus de 850 000$ à Revenu Québec.

· 28 avril: Stéphan Huot met en vente son penthouse de 4677 pieds carrés à Sunny Isles, en Floride, pour 6,9M$ US (9,34M$ canadiens)

· 1er mai: Le centre de distribution Transrapide se place sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers. Stéphan Huot quitte toutes ses fonctions dans cette entreprise dans les jours suivants.

· 4 mai: Stéphan Huot se fait saisir deux terrains au Lac-Beauport par son ex-femme, qui lui réclame 2,3M$, selon le registre foncier.

· 9 mai: Le restaurant-bar Le Commandant et Go Hélico - qui offrait des tours d’hélicoptère - ferment leurs portes.

· 16 mai: La fille de Stéphan Huot annonce que le Complexe Capitale Hélicoptère - dont elle est la présidente - est insolvable. L’école de pilotage ferme et six étudiants perdent 150 000$. Mais le fils de Huot, Karl-Anthony, a pu poursuivre ses cours.

· 17 mai: Les immeubles du Groupe Huot sont visés par 359 hypothèques légales déposées par des sous-traitants, des institutions financières et Revenu Québec, qui lui réclament au total 162,5M$, selon la firme Terram Technologies.

· 1er juin: La compagnie de sauvetage aérien Airmedic est à vendre.

· 12 juin: Stéphan Huot est dépossédé de six complexes locatifs, qui sont placés sous la loi de la protection de la faillite et qui seront liquidés.

· 14 juin: Millenum Construction est en faillite.