Début du tournage de la série «Lakay Nou»

Frédéric Pierre et Catherine Souffront étaient assurément fébriles, lundi, lorsqu’ont été donnés les premiers tours de manivelle de la première série qu’ils écrivent ensemble, Lakay Nou.

Les deux comédiens défendent les deux rôles principaux et partagent la plume avec Angelo Cadet et Marie-Hélène Lebeau-Taschereau pour raconter le quotidien d’une famille québécoise d’origine haïtienne, les Honoré-Prospère.

Frédéric Pierre, qui est aussi l’une des vedettes d'Alertes, à TVA, produit Lakay Nou par l’entremise de sa boite Productions Jumelage, qu’il a fondée et qu'il préside.

Lakay Nou, qui signifie «Notre maison» ou encore «Chez nous» en créole, met également en vedette Stanley Exantus, Kiara Gaudin, Fayolle Jean Sr, Marcel Joseph, Yardly Kavanagh, Mireille Métellus et Catherine-Audrey Volcy, qui campent tous des membres du clan.

François Chénier, Maxime de Cotret, Marc Fournier, Sam-Éloi Girard, Erich Preach et Richardson Zéphir complètent la distribution de cette série, dont François Avard est le script-éditeur et Ricardo Trogi est le réalisateur.

Les 10 demi-heures de la première saison seront déposées sur l'Extra d'ICI Tou.tv durant la saison 2023-2024.

Voici le synopsis fourni pour les Productions Jumelage, lundi: «le couple formé de Myrlande (Catherine Souffront) et Henri (Frédéric Pierre) vit coincé entre deux générations. D’un côté, celle de leurs trois enfants de 10 à 20 ans, nés au Québec et purs fruits de la culture d’ici plus que de celle de leurs aïeux. Et de l’autre, celle de leurs parents, nés en Haïti, attachés à leurs racines et aux attentes plus traditionnelles de leur génération. Ils sont omniprésents dans leurs vies, surtout les parents d’Henri qui habitent juste à côté de chez eux. Or, à l’aube de la quarantaine, Myrlande et Henri osent enfin tracer leur propre voie en saisissant de nouvelles opportunités qui se présentent. Cet épanouissement personnel et professionnel ne sera pas sans impacts sur le clan tissé un peu trop serré, parfois pour le meilleur, parfois pour le pire, mais toujours pour nous faire rire (avec eux)».