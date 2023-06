Feux de forêt à Clova: des nuits passées à arroser pour sauver le village

Des citoyens de Clova sont complètement épuisés après avoir passé des nuits entières à éteindre des feux de forêt pour «sauver leur village». Mal desservis par leur municipalité, ils ont dû débourser des milliers de dollars pour se bâtir leurs propres «camions de pompiers» de fortune.

• À lire aussi: Feux de forêt : Legault a semé la panique à Clova

• À lire aussi: «C’était do or die»: il survit après avoir été pris au piège entre les feux de forêt de Clova

«On a sauvé le village, c’est sûr!» tonne Marc Sigouin, résident de Clova.

Il y a deux semaines, le 5 juin, de nombreux Québécois ont appris de la bouche du premier ministre François Legault que le petit hameau de Clova, dans le nord de La Tuque, était menacé par des feux de forêt et qu’il fallait le «laisser brûler».

En réalité, c’est quelques jours avant cette déclaration controversée que tout s’est joué pour ce village.

Le 1er juin, les flammes commencent soudainement à s’approcher. La SOPFEU, qui sera rapidement débordée par le nombre d'incendies qui ont cours à travers le Québec, commence alors à déployer des effectifs à Clova.

Photo fournie par Marc Sigouin

«On s’est virés sur un 30 sous»

Le lendemain, une vingtaine de personnes sont évacuées.

Craignant le pire, un groupe de citoyens, dont Marc Sigouin, décident de rester et se mobilisent en quelques heures pour s’improviser pompiers.

Or, le seul équipement fourni par la municipalité de La Tuque, une vieille pompe à eau, rend l’âme.

Les citoyens, dont certains possèdent des pourvoiries, se tournent donc vers leur propre équipement et font preuve d’ingéniosité. De vieux réservoirs à huile de 10 000 litres et des boyaux sont fixés sur des remorques et des camions.

«On s’est créé des camions de pompiers de Pierrafeu, raconte M. Sigouin. On s’est virés sur un 30 sous», poursuit l’homme de 60 ans, rencontré à son domicile, dans l’ancienne église du village.

Marc Sigouin soutient même qu’il a fait venir clandestinement des volontaires qui souhaitaient leur prêter main-forte en les faisant contourner des barrages policiers qui bloquaient les routes.

En soutien à la SOPFEU qui s’occupait notamment de creuser des tranchées, les citoyens ont éteint de nombreux brasiers qui se déclenchaient sans cesse.

«Tout le tour de Clova a été arrosé, relate de son côté Yanick Bourdeau, l’un des employés de la pourvoirie du lac Tessier qui ont participé à cet effort collectif. On a noyé le bois.»

Si le cœur du village a pu être épargné, ce n’est pas le cas de quelques chalets, dont un, situé à une quinzaine de kilomètres, qui a malheureusement été réduit en cendres, a constaté Le Journal.

Photo Olivier Faucher

Des journées interminables

Puisque les pompiers de la SOPFEU quittaient toujours le village à 17h, les citoyens se sentaient donc le devoir de passer la nuit à éteindre des feux.

«Ça nous angoissait, mais au moins on avait une bonne équipe de citoyens», raconte Meggie Richard, qui travaille à l’Auberge Clova.

Marc Sigouin ne compte plus les journées qu’il a terminées à 4h du matin. Épuisé, il a les larmes aux yeux lorsqu’il repense aux dernières semaines. «Il va falloir que j’arrête à moment donné parce que je vais faire une dépression.»

Lui et plusieurs citoyens rencontrés par Le Journal ont déploré le manque de soutien de la municipalité de La Tuque.

«Ça nous prend de l’équipement de pompiers, demande M. Sigouin. Ça prend un garage pour travailler. On paie des taxes, mais on n’a aucun service!»

Clova a plutôt dû lancer un GoFundMe qui a permis d'amasser près de 6000$ en trois jours. Ils ont notamment reçu de l’équipement des pompiers de Magog.

Ces jours-ci, le village compte sur la présence de dizaines de soldats des Forces armées canadiennes et sur un poste de commandement de la SOPFEU, mais certains ne veulent pas crier victoire et craignent le prochain scénario où le village pourrait ne pas être priorisé.

«On est encore sur le qui-vive. Ils annoncent une grosse canicule cette semaine, donc ça peut encore repartir», prévient Yanick Bourdeau.

Où est Clova?

Le hameau de Clova fait partie du vaste territoire de la municipalité de La Tuque. Une quarantaine de personnes seulement y vivent en permanence, mais le village grossit chaque été en raison des chalets et des nombreuses pourvoiries qui se trouvent dans le secteur. Pour s’y rendre de Montréal, on passe par Mont-Saint-Michel dans les Laurentides, avant d’emprunter des chemins forestiers environ quatre heures, en passant par le village de Parent. Croyez-le ou non, il est également possible de s’y rendre en train depuis la gare Centrale et descendre à la gare dont l’existence remonte à la fondation du village, en prévoyant un trajet de 10 à 12 heures.