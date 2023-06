Förena Cité thermale : les différents événements à ne pas manquer cet été

Situé à seulement 15 minutes de Montréal, au pied du mont Saint-Bruno, le magnifique spa Förena Cité thermale vous propose des rituels uniques et gratuits à l’achat de l’expérience thermale.

Cet été, prenez la direction de Saint-Bruno-de-Montarville pour vous offrir une pause détente pleinement méritée qui vous plongera dans l’univers et les traditions de trois pays, soit l’Islande, l’Allemagne et la Russie.

En plus d’être reconnue pour son cadre enchanteur, sa thermothérapie, sa massothérapie, ses soins esthétiques et sa restauration, cette cité thermale vous propose différents rituels qui ajouteront un petit quelque chose d’unique à votre moment détente. Prêt pour un voyage aux possibilités infinies ?

L'expérience Aufguss : laissez-vous guider par un maître des saunas

Crédit : Förena Cité thermale

D’origine allemande, le rituel Aufguss vous invite à maximiser les bienfaits de la thermothérapie en prenant part à un cycle thermal intensifié.

Au cœur du sauna Aufguss (où de l'eau infusée d’huiles essentielles projeté sur les pierres chaudes fait augmenter le degré d’humidité dans le sauna), le maître crée une circulation d’air à l’aide de mouvements de serviette chorégraphiés permettant ainsi à la chaleur en suspension de redescendre.

Ce rituel est effectué sur trois cycles et chacun augmente en intensité pour vous mener vers une détente extrême. Après le sauna, il sera temps de vous immerger dans le bain froid pour faire chuter votre température corporelle et de vous détendre aussi longtemps que vous le souhaitez.

Les étirements sensoriels : maximisez les bienfaits de la thermothérapie

Crédit : Förena Cité thermale

Ces séances d’étirements guidées vous encouragent à reconnecter votre esprit à votre corps, tout en développant un dialogue avec celui-ci pour mieux vivre le moment présent.

C’est dans le sauna russe qu’un professeur de yoga vous enseignera à éveiller vos sens en douceur à l’aide de respirations profondes et d’étirements exécutés en lenteur.

Votre guide fera ensuite grimper la température en versant des louches d’eau infusée d’huiles essentielles sur les roches et il vous servira un thé noir froid d’inspiration kapsak. Vous pourrez compléter votre cycle thermal en vous dirigeant vers la chute froide.

Les séances de yoga : ancrez-vous dans le moment présent

Crédit : Förena Cité thermale

D’une durée de 30 minutes, ces séances de yoga, qui prennent place au cœur d’une salle de détente panoramique, vous permettent d’apprendre les techniques de base de cet art de vivre ancestral.

Cette série de mouvements et de postures, d’exercices de respiration et de périodes de méditation vous invite à harmoniser votre corps et votre esprit pour retrouver la connexion profonde avec vous-même.

Les méditations : transportez-vous vers une détente profonde

Crédit : Förena Cité thermale

D’un côté, les méditations sensorielles, qui se déroulent dans le sauna allemand, vous permettent d'explorer une nouvelle méthode de relaxation par les sons apaisants.

Dirigé par un maître des saunas et accompagné par la voix de Förena, ce rituel vous propose trois thématiques : coalescence de contrastes, voyage au cœur de la Forêt-Noire ou introduction à la méditation.

De l’autre, la méditation Murmure vous invite à une escapade ressourçante avec vous-même en maximisant les bienfaits de la thermothérapie.

Après avoir savouré un thé chaud, votre guide vous accompagnera dans une séance de respiration consciente rythmée par le son d’un bol tibétain et une fine pluie aux effluves d’eucalyptus.

Les bienfaits de la thermothérapie

Crédit : Förena Cité thermale

L’expérience thermale comporte de nombreux avantages pour le corps autant sur le plan physique que psychologique.

Réduction du stress, détente profonde, élimination des toxines, amélioration de la circulation sanguine, du métabolisme et du sommeil font partie des bienfaits que vous pourrez ressentir dans le cadre d’une séance de thermothérapie.

Envie de voyager à la frontière des eaux grâce à Förena Cité thermale ? Consultez le calendrier des événements offerts gratuitement avec l’expérience thermale.