Jonathan Toews pourrait terminer sa carrière avec cette équipe

Admissible à l’autonomie sans compensation le 1er juillet, Jonathan Toews a d’excellentes probabilités de quitter les Blackhawks de Chicago et quelques formations pourraient être tentées d’acquérir un vétéran ayant gagné dans la Ligue nationale de hockey, notamment celle du joueur le plus productif en attaque.

Comme l’a rapporté le réseau Sportsnet vendredi, des rumeurs lient le vétéran de 35 ans aux Oilers d’Edmonton, qui miseraient sur une option de choix au centre du quatrième trio en choisissant de parier sur le triple vainqueur de la coupe Stanley. La signature d’une entente d’un an avec le club de Connor McDavid serait logique d’après la même source, surtout que Toews se révélerait un enseignant hors-pair pour certains jeunes de l’organisation.

À lire aussi: Bergeron avait prédit la Coupe Stanley aux Knights

À lire aussi: Golden Knights : le Québécois qui a travaillé dans l'ombre

À lire aussi: Les Canucks vont racheter un lourd contrat

Évidemment, l’état de santé du Manitobain demeure un point d’interrogation, puisqu’il a manqué sa part de matchs dans les récentes années. Il a raté la totalité de la campagne 2020-2021 à cause d’un syndrome de fatigue chronique. La saison dernière, il a complété un pacte de huit ans et de 84 millions $ en inscrivant 15 buts et 16 mentions d’aide pour 31 points en 53 rencontres.

Dans la Ville des vents, toute l’attention devrait maintenant être portée vers Connor Bedard, identifié comme le successeur des vedettes comme Toews et Patrick Kane, échangé aux Rangers de New York l’hiver passé. Le jeune prodige est pressenti pour être sélectionné par Chicago au premier rang du repêchage, le 28 juin.