Le CIUSSS recrute plus d'une centaine de préposés

Les autorités de la santé estiment qu'une centaine de postes de préposés aux bénéficiaires sont à combler dans les CHSLD et Maison des Aînés du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Une campagne de recrutement du CIUSSS est lancée puisque de nouvelles formations accélérées débuteront bientôt.

Cinq cohortes seront formées pour suivre la formation de trois mois qui débutera entre le mois d'août et d'octobre. Elle sera offerte dans les Centres de formation professionnels de Chicoutimi, d’Alma, Dolbeau-Mistassini et de Roberval.

Nouveaux incitatifs

Les nouveaux candidats pourront bénéficier d’une bourse bonifiée. Elle passera de 9 210 à 12 000 dollars. Les futurs diplômés doivent s’engager à travailler pendant six mois pour le CIUSSS, à la fin de leur formation, au lieu d’un an.

Les candidats doivent avoir au minimum complété leur troisième secondaire

«On cherche des gens qui sont motivés à aider les autres, qui veulent travailler en proximité avec les personnes âgées. Des gens aussi qui ont le travail d’équipe à cœur. C’est un travail qui est très valorisant, très gratifiant. On sait que c’est un travail exigeant. Ces gens-là sont au cœur de notre réseau de santé et on en a grandement besoin », a dit la conseillère-cadre à la planification de la main-d'œuvre pour le CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Nathalie Morin.

De bons résultats

La formation en accéléré existe depuis maintenant trois ans et jusqu’à maintenant, les données sont encourageantes. Près de 400 personnes se sont inscrites à la formation accélérée depuis les trois dernières années et 85% d'entre eux ont été embauchés par la suite.

À l'époque, ceux qui complétaient leur formation devaient s'engager pour un an. 88% d'entre eux ont complété leur engagement et à ce jour, 71% sont encore à l'emploi du CIUSSS comme préposés aux bénéficiaires.

C’est le cas de Guy Tremblay et Mélanie Gagné qui travaillent actuellement au CHSLD de Métabetchouan. Ils sont respectivement issus de la première et deuxième cohorte. Tous deux ont pris la décision de changer complètement de carrière au cours des dernières années.

Ils soutiennent que la reconnaissance et la gratification qu’ils reçoivent de la part des aînés leur donnent chaque jour la volonté de poursuivre dans cette voie.

«Quand on va coucher notre résident et qu’on a un merci, un sourire. Il nous demande si on sera là le lendemain. C’est vraiment ça qui fait qu’on a le goût de venir et de prendre soin d’eux, ils ont besoin de gens pour s’occuper d’eux», a indiqué Mélanie Gagné.

«Ça m’a redonné le goût de venir travailler, a ajouté Guy Tremblay. Ce plaisir-là, je l’avais perdu au cours des dernières années. Là je viens travailler, même quand c’est les fins de semaine, je trouve ça agréable de venir travailler.»

Les gens intéressés à suivre la formation accélérée ont jusqu'à la mi-août pour soumettre leur candidature au https://santesaglac.gouv.qc.ca/carrieres/.

Un processus de sélection sera ensuite enclenché. Actuellement, près de 150 personnes ont soumis leur candidature et le CIUSSS espère que l'engouement se poursuivra, car les besoins sont grandissants, particulièrement dans les secteurs de Dolbeau-Mistassini et de Roberval.