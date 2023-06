Le Grand Prix n’a plus sa place à Montréal.

Cette fin de semaine avait lieu la 43e édition du Grand Prix du Canada à Montréal. Des milliers de touristes sont venus assister à l’événement. Les rues de la métropole étaient bondées vendredi et samedi soir. Ça dansait dans les bars et dans les clubs.

Pourtant, je n’avais pas le cœur à la fête. Quant à moi, le Grand Prix du Canada ternit l’image de la ville.

Un événement problématique

Une de mes grandes fiertés est d’habiter dans une ville qui tente de plus en plus d’être écoresponsable. Par exemple, comme dans d’autres villes aussi, beaucoup de jardins communautaires ont été mis en place pour les citoyens et les citoyennes. Au parc Maisonneuve, vous avez déjà peut-être vu les chèvres et les moutons brouter de l’herbe pour aider à contrôler la végétation. Il y a tellement de friperies à Montréal que tous les Montréalais que je connais ont des vêtements qui proviennent de là.

C’est contradictoire qu’un événement polluant comme le Grand Prix se tienne dans cette ville qui se veut soucieuse de l’environnement. J’ai honte que pendant ces quelques jours, les voitures soient mises sur un piédestal. Pour moi, c’est un peu arriéré d’admirer ces bolides, alors que, ce n’est plus un secret pour personne, ils sont nocifs pour l’environnement.

Aussi, la Formule 1 est une discipline dans laquelle les hommes ont beaucoup plus de possibilités de rayonner professionnellement. Même si sur papier, la F1 est mixte, dans toute son histoire, seulement deux femmes ont été pilotes lors d’un Grand Prix. Avec les Canadiens de Montréal et le CF de Montréal, qui sont déjà très populaires dans la métropole, avait-on vraiment besoin d’un événement qui met une fois de plus en valeur les hommes ?

Mais le plus répugnant pour moi, c’est que cet événement engendre beaucoup d’exploitation à Montréal. Je trouve cela répugnant de me promener dans ma ville, parmi tous ces touristes venus pour la F1, en sachant que certains d’entre eux ont sûrement profité de jeunes filles et de femmes. Je suis écœurée de l’hypocrisie qui règne au centre-ville pendant cette fin de semaine. Plusieurs de ces touristes se font traiter comme des rois dans les restaurants, dans les bars de la ville, alors que la perversité de certains a peut-être causé du tort à de jeunes Québécoises.

Cela en vaut-il vraiment la peine ?

Je sais que le Grand Prix peut être bénéfique pour des commerçants et des restaurateurs de Montréal, par exemple.

Ceci dit, cela justifie-t-il de fermer les yeux sur les aspects problématiques de l’événement ?

La passion des fanatiques pour cette discipline est-elle plus importante que les traumatismes que certaines jeunes filles pourraient développer après avoir été forcées par un proxénète à vendre leur corps durant l’événement ?

Le Grand Prix n’a plus sa place à Montréal.