Le prix du miel risque d’augmenter

Le prix pour un pot de miel risque d’augmenter, puisque le contexte est difficile présentement pour les producteurs, selon le président des Apiculteurs et Apicultrices du Québec, Raphaël Vacher.

«En général, les apiculteurs du Québec, actuellement, [produisent] à perte», a dit Raphaël Vacher.

Selon une étude de 2021 du Centre d'études sur les coûts de production en agriculture, les apiculteurs déboursaient en moyenne 15,44$ pour un kilogramme de miel, alors que le prix de vente, pour la même quantité, était de 13,66$.

«Quand on a une étude aussi sérieuse que du CECPA, je pense que les chaines d'alimentation vont comprendre qu'on a pas le choix d'augmenter nos prix», a indiqué le président.

Le prix pour la location de ruches, pour les producteurs de bleuets par exemple, est passé de 175$ par ruche, à 225$.

«On se doit maintenant de faire des corrections pour augmenter nos prix et être au moins à 0 en bout de ligne», a indiqué Raphaël Vacher.

La pandémie, l'inflation et l'augmentation des coûts des intrants font très mal.

«Depuis un an on a des apiculteurs qui mettent la clé. Ils font faillite. La pandémie, après ça, tout l'aspect inflationniste, les taux d’intérêt, le salaire minimum qui augmente. Le sucre qui a doublé en trois ans. À l'automne on n’a pas le choix de nourrir nos abeilles au sucre pour passer l'hiver», a-t-il expliqué.

Chez Miel des Ruisseaux, l'augmentation est inévitable et déjà commencée.

«On en a eu une de 10% l'an passé, 15% cette année, a fait savoir, Patrick Fortier, propriétaire de Miel des Ruisseaux.

L'importation de miel de l'étranger n'a rien pour rassurer.

«Les producteurs d'autres pays, qui inondent le marché, c'est eux qui gèrent le prix au Québec. On ne peut pas vendre notre miel 20$ le pot de kilo si notre compétiteur le vend 15 ou 16$», a souligné M. Fortier.

C'est grâce à sa diversité de l'offre que l'entreprise réussit à tirer son épingle du jeu.

«De notre côté, on a l'Hydromel, a rappelé Patrick Fortier. Certains apiculteurs utilisent les sous-produits du miel, comme la cire.»