Le REM: tout va «très bien», assure le président d’Alstom

Malgré les multiples reports de mise en service du Réseau express métropolitain (REM), les systèmes [rails et matériels roulants] ne connaissent aucun problème particulier, assure le président et chef de la direction d’Alstom pour les Amériques.

«Tout fonctionne très bien. On est juste extrêmement prudents, a répondu au Journal, Michael Keroullé, en marge d’une conférence devant les membres du Conseil des relations internationales de Montréal, jeudi dernier.

«On veut que ce lancement [celui du REM] soit un lancement qui soit sans aucun événement. On veut que ce soit un succès dès le premier jour. C’est très important pour nous, c’est très important pour la Caisse [Caisse de dépôt et placement du Québec].»

Mieux qu’un lancement raté

La semaine dernière, La Presse révélait que quatre semaines après avoir annoncé un nouveau report de mise en service, CDPQ Infra, une filiale de la Caisse de dépôt [CDPQ] responsable de la construction et de la mise en service du REM n’avait toujours pas entamé l’ultime étape de «marche à blanc».

Cette dernière étape consiste à contre-vérifier le fonctionnement de l’ensemble des systèmes avant leur mise en service officielle. Ces travaux, qui s’apparentent à une répétition générale dans le milieu du théâtre, s’étirent normalement sur une période d’un mois. Dans ce cas-ci, ils impliquent tant les équipes de CDPQ-Infra, d’Alstom et que de SNC-Lavalin, également partenaire du projet.

«Quelques semaines de retard, ce n’est pas agréable. Mais ça vaut mieux qu’un lancement raté », a répondu M. Keroullé. Outre les tests des systèmes, Alstom s’affairerait tout particulièrement à la «qualification» des employés qui seront chargés de l’exploitation et de la maintenance du REM.

Gagner en maturité

«C’est un système très compliqué, une infrastructure toute nouvelle. Il y a énormément de besoins autour de ça qu’il faut bien maîtriser. [...] On a besoin de gagner en maturité. [...] Le fait d’essayer d’aller plus vite que ce qu’on peut vraiment serait plus risqué. Et on n’est pas prêts à prendre ces risques-là.»

CORIM

En accord avec la CDPQ, Alstom a donc décidé de «prendre le temps nécessaire pour arriver au bon niveau de maturité à la fois du système et des opérateurs», a ajouté le PDG d’Alstom, entré en poste en 2021 dès l’acquisition de Bombardier Transports complétée.

Rappelons qu’à la mi-mai, CDPQ Infra confirmait que la mise en service du REM, pourtant promise pour ce printemps, était reportée pour une troisième reprise. La filiale de la Caisse laissait alors entendre une mise en service au début de l’été -lequel commence le 21 juin – lui permettant ainsi de compléter l’étape de «marche à blanc».

Pas encore de date de lancement

Quand le lancement est-il maintenant prévu? Sur ce, le PDG d’Alstom a évité de répondre directement. «On parle de quelques semaines, dit-il. [...] Comme on dit au Québec, ça s’en vient.»

À la même question, ce lundi, la porte-parole de CDPQ Infra, Emmanuelle Rouillard-Moreau, s’est montrée tout aussi évasive, se limitant à qualifier d’«imminent» le début des tests de «marche à blanc». Elle a aussi évité d’avancer une date de mise en service officielle pour le public.

Le premier tronçon du REM reliera Brossard au centre-ville de Montréal, un trajet de 16,6 km. Le segment vers Deux-Montagnes devrait être inauguré en 2024, tandis que celui vers l’aéroport Montréal-Trudeau est prévu pour 2027. Une fois complété, le REM s'étendra sur 67 km.