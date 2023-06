Les Gémeaux, ni hommes ni femmes

Qui donc a pensé que c’était une bonne idée ? Qui donc s’en réjouit ? Qui donc va en profiter ?

J’ai beau le prendre par n’importe quel bout, je suis incapable de trouver que des Gémeaux d’interprétation non genrés, c’est une bonne idée. Voilà encore une décision qui a été prise pour être dans l’air du temps, pour céder à une mode passagère, pour faire plaisir à un hypothétique lobby ultra-minoritaire.

Bref, du niaisage !

LA GUERRE DES SEXES

On le savait depuis un moment, depuis décembre 2022, mais on en a eu la confirmation la semaine dernière quand on a annoncé les nominations aux Gémeaux : dans les catégories d’interprétation (entre vous et moi, celles qui intéressent le plus le grand public), on ne sépare plus d’un côté les hommes, de l’autre les femmes. On a des catégories mixtes, comme les toilettes ou les vestiaires.

Donc, il n’y a plus de compétition hommes-hommes ou femmes-femmes, mais une grande compétition hommes-femmes.

Mais comment on en est arrivé à la conclusion qu’en cette ère de supposée « fluidité des genres », c’était une bonne idée de mettre des hommes en compétition avec des femmes pour l’obtention de la même récompense ?

Michel Tremblay (oui, oui, le vrai Michel Tremblay) a bien résumé mon sentiment quand il a écrit l’autre jour sur sa page Facebook : « Si je comprends bien au sujet des Gémeaux non genrés, chaque gagnant ou gagnante genré(e) va frustrer un (une) autre genré(e) d’un trophée d’interprétation d’un personnage genré. Par exemple, à mon avis (pas du tout humble), Geneviève Schmidt et Patrick Hivon méritent tous les deux un trophée genré pour l’interprétation d’un personnage genré, mais un(e) seul(e) des deux peut sortir gagnant(e). En tant que genré un peu mêlé, je les félicite tous les deux pour leur grande interprétation et leur offre deux Gémeaux genrés. Comme aurait dit ma mère : “Y a toujours ben des émites !” ».

J’ai adoré La nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé, la somptueuse série de Xavier Dolan, sur Club illico. Je vous en ai parlé dans cette chronique. La série cumule douze nominations pour les Gémeaux, qui seront diffusés à Radio-Canada le 17 septembre.

Mais je ne vois pas quel est l’intérêt que les acteurs Patrick Hivon et Julie Le Breton se retrouvent dans la même catégorie du Meilleur premier rôle !

Je vous fais donc une prédiction. Le 18 septembre au matin, tout le monde va hurler. Si une majorité d’hommes remporte un trophée, les femmes vont se sentir lésées. Si une majorité de femmes remporte un trophée, les hommes vont avoir le sentiment qu’on leur a volé leur récompense.

À une époque où on a toujours le mot « ressenti » en bouche, ça va plutôt juste créer du « ressentiment ».

UNE INFIME MINORITÉ

Vous rappelez-vous ce que disait la directrice générale de la section québécoise de l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision à mon collègue Cédric Bélanger, quand elle a annoncé unilatéralement le « dégenrement » des catégories d’interprétation ? « Le genre en ce moment est une question assez fluide. On voulait laisser aux interprètes le soin de choisir là où ils se voyaient les mieux représentés. »

Selon Statistique Canada, au dernier recensement, seulement 0,14 % de la population canadienne était non-binaire. Quatorze centièmes d’un pour cent.