Vedette de «Terminator», Linda Hamilton sera dans la saison finale de «Stranger Things»

Linda Hamilton, l’interprète de Sarah Connor dans les films de la franchise Terminator, se joint à la distribution de l’ultime saison de la série Stranger Things.

Cette annonce a été faite par Netflix ce samedi, dans le cadre de son événement annuel Tudum (un événement mondial de culture pop couvrant les films et les séries de Netflix qui se tient chaque année au Brésil).

La plateforme a partagé cette annonce avec une photo noir et blanc de l’actrice la tête en bas, un clin d’œil au fameux monde «Upside down» (le monde à l’envers) de la populaire émission.

On a pu voir Linda Hamilton dans la série télévisée de 1987 La belle et la bête. Son rôle de rescapée d’une attaque – sauvée par Vincent, un homme-lion vivant dans une communauté cachée dans les tunnels de New York – lui avait valu une nomination aux Emmy et deux autres aux Golden Globes.

Les détails exacts sur le personnage que l’actrice de 66 ans interprétera dans la série des frères Duffer sont encore gardés secrets.

Linda Hamilton devient la dernière vedette emblématique des années 80 à se joindre à la distribution de Stranger Things; avec Winona Ryder, Matthew Modine, Sean Astin, Paul Reiser, Cary Elwes et Robert Englund.

Dernière saison

La série – qui se veut un hommage aux films de science-fiction des années 80 – débute par la disparition d’un jeune garçon d’une petite ville qui découvre, peu à peu, une affaire mystérieuse, des expériences secrètes, des forces surnaturelles terrifiantes et... une jeune fille qui sera baptisée Eleven.

Les admirateurs de la série ont su, en février 2022, que la cinquième saison de Stranger Things serait la dernière. Celle-ci n’a actuellement aucune date de sortie officielle. Sa production a été retardée avec la grève des auteurs sévissant à Hollywood.

Netflix et les frères Duffer travaillent déjà à l’expansion de l’émission en une franchise majeure. Ils ont récemment annoncé qu’une série animée inspirée de Stranger Things avait été commandée.