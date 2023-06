LNH : voici cinq joueurs qui pourraient changer d’adresse pendant le repêchage

Le repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH) est souvent le théâtre de grosses transactions et l’édition 2023 de l’encan amateur pourrait encore en faire la preuve.

Les amateurs du Canadien de Montréal se souviendront longtemps du boulot de Kent Hughes pendant le repêchage de 2022. Le directeur général avait réalisé un échange à trois pour mettre la main sur l’attaquant Kirby Dach.

Le nom du jeune hockeyeur n’était pas dans les rumeurs d’échanges, mais il est tout de même passé à une autre équipe.

À quelques jours du repêchage 2023, voici les joueurs le plus susceptibles d’être au cœur d’une transaction pendant l’événement qui se déroulera les 28 et 29 juin à Nashville :

- Pierre-Luc Dubois

Getty Images via AFP

Le Québécois n’est pas heureux chez les Jets de Winnipeg. Selon le réseau TSN, il aurait récemment demandé à l’équipe manitobaine de l’envoyer sous d’autres cieux. Dubois deviendra joueur autonome avec compensation le 1er juillet et pourrait bénéficier de son autonomie complète à l’été 2024.

Ce n’est pas un secret pour personne que l’attaquant de 24 ans se voit dans l’uniforme du Bleu-Blanc-Rouge. Hughes sortira-t-il un lapin de son chapeau pour une deuxième année de suite?

- Alex DeBrincat

Martin Chevalier / JdeM

L’expérience DeBrincat semble avoir été un échec chez les Sénateurs d’Ottawa. Ces derniers ont fait son acquisition en marge de l’encan 2022 et le joueur ne semble pas intéressé à prolonger son association avec le club ottavien. L’ailier se trouve dans la même situation contractuelle que Dubois. C’est donc dire qu’il pourrait avoir les pleins pouvoirs sur sa prochaine destination dans un an. Les «Sens» ne peuvent risquer de le perdre pour rien, eux qui avaient donné des choix de première, de deuxième et de troisième ronde aux Blackhawks de Chicago pour l’obtenir.

- Connor Hellebuyck

Getty Images via AFP

Le gardien a été très clair lors du bilan de fin de saison des Jets : il ne veut rien savoir d’une reconstruction. Il reste seulement un an à l’entente de Hellebuyck et il serait très surprenant de le voir accepter une prolongation de contrat au Manitoba.

Plusieurs équipes sont à la recherche d’un gardien de son calibre, dont les Kings de Los Angeles, les Maple Leafs de Toronto et les Red Wings de Detroit, pour ne nommer que celles-ci. Parions que le téléphone du DG Kevin Cheveldayoff ne dérougira pas à Nashville.

- Noah Hanifin

Getty Images via AFP

Les clubs qui veulent s’améliorer en défense n’auront pas beaucoup d’options sûres chez les joueurs autonomes cette année. Cette situation a déjà un effet sur le marché des transactions, considérant qu’Ivan Provorov et Damon Severson ont déjà changé d’adresse.

Le prochain nom sur la liste est celui de l’arrière des Flames de Calgary. En 2023-2024, Hanifin disputera la dernière année d’un contrat qui lui rapporte 4,95 millions $ annuellement. Il serait surprenant de le voir rester en Alberta par la suite.

- J.T. Miller

Getty Images via AFP

L’attaquant des Canucks de Vancouver a paraphé une prolongation de contrat de sept ans l’été dernier, qui s’amorcera officiellement le 1er juillet 2023. Qu’à cela ne tienne, Miller est au cœur des rumeurs d’échanges. Il serait même passé très près de devenir un membre des Penguins de Pittsburgh lors de la date limite des transactions de la dernière campagne.

Ce qu’il y a d’intéressant dans son cas, c’est que le vétéran possèdera une clause de non-mouvement dès que sa nouvelle entente s’amorcera. Le DG Patrik Allvin n’a donc que très peu de temps pour l’échanger, si c’est ce qu’il désire.