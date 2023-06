Mort après une intervention policière: la mise en place d’un comité indépendant réclamée

La famille de Koray Kevin Celik, tué à la suite d’une intervention policière en 2017, réclame la création d’un comité indépendant afin de réexaminer l’entièreté de la preuve. Elle est soutenue par la Ligue des droits et libertés («LDL») et la Coalition contre la répression et les abus policiers («CRAP»).

Cette demande fait suite au refus du Directeur des poursuites criminelles et pénales («DPCP») de porter des accusations criminelles contre les policiers impliqués dans le dossier.

«Plus de six ans après la mort de notre fils Koray Kevin Celik, nous ne faisons plus confiance aux autorités de la province. Leur manque de neutralité, d’indépendance et d’impartialité en sont les raisons», a confié le père de la victime.

Les parents soutiennent que l’enquête a été biaisée en ne considérant que la version des policiers, ce qui a été retenu dans le jugement, et que leur témoignage n’a pas été pris en compte.

«Le DPCP prétend que la force utilisée par les quatre policiers était nécessaire alors que le coroner dit exactement le contraire, tandis que le Comité de déontologie policière parle de force plus grande que celle nécessaire», a déclaré Alexandre Popovic, porte-parole de la CRAP, dans un communiqué publié lundi.

Vers la fin du mois d’avril 2023, après une enquête publique ayant duré plusieurs jours, le coroner Me Luc Malouin a publié un rapport d’enquête dans lequel il a relevé plusieurs manquements quant à l’intervention policière, et aurait accordé plus de crédibilité aux déclarations de la famille, selon le communiqué.

«Il est plus que temps d'intervenir pour que le système qui accueille et traite les enquêtes suite à des décès de citoyens aux mains de la police soit impartial, indépendant et transparent», a ajouté Laurence Guénette, coordinatrice de la LDL.

Le 6 mars 2017 dans l’arrondissement de L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève, après avoir consommé de l’alcool et des médicaments prescrits par son dentiste, Koray avait voulu prendre la voiture pour aller chercher d'autres médicaments pour dormir. Ses parents avaient alors communiqué avec la police pour s’assurer que leur fils ne prenne pas le volant, et ces derniers étaient intervenus pour trouver Koray assis dans son lit.

Le jeune homme de 28 ans aurait alors été confronté, frappé et menotté jusqu’à l’évanouissement, selon les parents qui ont assisté à la scène. Son décès a été constaté à l’hôpital.