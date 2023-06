On se prépare un bel avenir, un beau monde!

Pensez à ça deux minutes.

Bientôt, l’intelligence artificielle pourra réaliser et diffuser des vidéos qui feront dire n’importe quoi à n’importe qui.

Le citoyen moyen sera de moins en moins instruit.

Les gens liront de moins en moins et passeront de plus en plus de temps devant des écrans.

UNE SOCIÉTÉ MORCELÉE, DIVISÉE

Les médias traditionnels seront remplacés par des blogues rédigés par des inconnus qui n’auront aucun compte à rendre à quiconque.

Le divertissement remplacera l’art.

Les musées seront dirigés par des idéologues.

De plus en plus de gens travailleront de chez eux.

Les gens seront de moins en moins confrontés à des individus qui ne penseront pas comme eux.

La société sera morcelée, éclatée, fragmentée, divisée, compartimentée, segmentée, fractionnée.

Divisée en silos. En chapelles.

Nos amis nous parleront de séries télé dont nous n’aurons jamais entendu parler. Et nous leur parlerons de séries télé dont ils n’auront jamais entendu parler.

Nous n’aurons plus aucune référence commune.

Nous nous informerons tous à des sources différentes.

Il n’y aura plus de peuples, que des communautés, des clients, des publics cibles, des groupes d’âge, des utilisateurs, des consommateurs potentiels et des tranches démographiques.

Les multinationales seront plus puissantes que les nations.

De plus en plus de gens quitteront la réalité pour se réfugier dans le métavers, où ils pourront s’inventer une vie qui s’accordera enfin à leurs désirs.

Nous serons de plus en plus intéressés par la vie privée des personnes en position d’autorité, et de moins en moins intéressés par les idées qu’elles proposent.

Nous n’aurons plus confiance dans la police, la politique, le système de justice et le journalisme.

LE RÈGNE DU RESSENTI

Le culte de la subjectivité aura raison de la science. On dira que « 2 + 2 = 4 » n’est plus une réalité objective, mais une construction sociale créée par un petit groupe d’hommes blancs hétérosexuels afin de consolider leur pouvoir et dominer le monde.

On pourra changer de genre comme on veut. Puis changer de race. Et enfin changer d’espèce.

L’homme pourra enfin devenir ce qu’il veut. Aucune réalité objective ne pourra faire obstacle à ses désirs. Ni la maladie, ni la vieillesse, ni la mort.

L’important sera « comment on se sent ». Le ressenti de tous et chacun prédominera sur la réalité objective.

La notion du « vrai » disparaîtra. Puis celle du « beau ».

« Things are going to slide in all directions/Won’t be nothing you can measure anymore », chantait Leonard Cohen dans sa chanson prophétique The Future (1992).

On ne pourra plus rien mesurer, il n’y aura plus de règles ni d’étalons, on ne pourra plus rien comparer.

Le haut deviendra le bas, la gauche deviendra la droite.

Les gens qui auparavant combattaient la censure la préconiseront, et ceux qui pourfendaient naguère la religion la célébreront.

On verra des féministes provoile, des progressistes qui marcheront main dans la main avec des extrémistes religieux homophobes et des antiracistes racistes...

Nous défendrons les droits des criminels, et traiterons de fascistes ceux qui prendront la défense de leurs victimes.

LES LENDEMAINS QUI (DÉ)CHANTENT

C’est ça, l’avenir qu’on est en train de construire, les amis.

Génial, non ?