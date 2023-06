Complexe H2O : la destination à Trois-Rivières pour divertir toute la famille

Vous êtes à la recherche d’activités amusantes à faire en famille durant vos vacances d’été ? Ne cherchez pas plus loin : le Complexe H2O de Trois-Rivières est prêt à vous en faire voir de toutes les couleurs !

Un parc aquatique éclaboussant

Crédit : Aquaparc H20

Pour partir vos vacances du bon pied, débutez votre séjour en expérimentant l’Aquaparc H2O, qui se démarque par son immense piscine à vagues, soit la plus grande du Québec. Vous y trouverez également plusieurs glissades d’eau autant pour les petits que les grands.

On pense, entre autres, à L’express pour les amateurs de sensations fortes, à Le bol pour tourbillonner gaiement, à Les 4 surfers pour faire la course, à Les fontaines d’eau pour se faire éclabousser, à La marina pour les tout-petits, à La trippante pour tester une glissade sur tube et aux deux petites nouvelles : La grosse et La petite vague.

À noter qu’un casse-croûte ainsi que des kiosques à friandises et crème glacée sont disponibles sur le site du parc aquatique. Il est donc possible de combler toutes vos fringales, au cas où vous n’auriez pas apporté votre lunch.

Une bonne dose d’adrénaline en karting

Crédit : Karting Trois-Rivières

Les amateurs de vitesse se dirigeront ensuite vers Karting Trois-Rivières, où trois pistes extérieures sont à disposition pour satisfaire tous les membres de la famille.

Avec ses quatre modèles de karts – Karts Cadet (8-12 ans), Karts 6.5 HP (55 km/h, 10 ans et plus), Karts 9 HP (70 km/h, 16 ans et plus) et Karts Doubles (adulte et enfant de 6 ans et plus) –, parents et enfants pourront s’affronter lors d’une course sur les pistes de Karting Trois-Rivières.

À noter que des forfaits de groupe sont disponibles pour célébrer différents événements, comme un enterrement de vie de garçon, une réunion familiale, une activité corporative ou une réunion d’affaires. Après tout, toutes les occasions sont bonnes pour vous offrir une petite course amicale !

Un terrain de camping en pleine nature

Crédit : Camping H2O

Pour profiter pleinement de ces activités enlevantes, pourquoi ne pas passer la nuit au Camping H2O ? Ce grand terrain naturellement boisé a tout le nécessaire pour faire durer le plaisir.

En effet, les terrains offrent les trois services : eau, électricité et égouts, pour un court séjour en nature ou pour une occupation saisonnière. Pour vous offrir une expérience « prêt-à-camper » inoubliable, réservez dans l’un des mini chalets (partenariat avec Coolbox) ou faites-vous livrer une roulotte directement sur le camping (partenariat avec MP Location).

Il est possible de circuler à vélo sur le camping pour rejoindre les différentes installations, comme l’aire de jeux pour enfants, la piscine creusée, les terrains de jeux en gravier (pétanque, quilles finlandaises, Spikeball, etc.).

Il y a même un accès direct à l’Aquaparc H2O pour faire des allers-retours aisément jusqu’à votre terrain de camping. Et en soirée, sortez les guimauves et installez-vous au bord du feu pour décompresser de votre journée passée dans les vagues.

À noter qu’il y a un bloc sanitaire avec cuves de nettoyage extérieur, des toilettes, des lavabos (eau potable), des douches ($) et des laveuses/sécheuses sur le site, sans oublier le Wi-Fi haute vitesse gratuit, accessible partout sur le camping.

Grâce à son parc aquatique, ses pistes de karting et son terrain de camping en nature, le Complexe H2O est assurément l’endroit de prédilection pour vous divertir en famille cet été. Ne manquez pas la vague !