Paris sportifs : les meilleures offres de mardi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du mardi 20 juin qui valent le détour.

Tennis : Milos Raonic c. Jordan Thompson

AFP

À son premier match depuis l’été 2021, Raonic a battu Miomir Kecmanovic au premier tour du tournoi de Bois-le-Duc, le 12 juin. Son aventure néerlandaise s’est toutefois arrêtée brutalement à l’étape suivante, quand Thompson l’a vaincu en deux manches. C’est ainsi une revanche rapide que le Canadien de 32 ans pourrait s’offrir à son entrée au tournoi du Queen’s. L’Australien sera de nouveau son rival. Raonic avait montré des signes évidents de rouille durant ce duel, ayant commis huit doubles fautes et laissant Thompson être dangereux en retour de service. Le puissant vétéran pourrait l’emporter cette fois s’il retrouve son tennis d’attaque.

Prédiction : Victoire de Milos Raonic – 1,80

Tennis : Bianca Andreescu c. Marketa Vondrousova

AFP

Le premier duel d’Andreescu à Berlin ne sera pas plus facile que celui de Raonic. La 35e raquette de la WTA avait été humiliée par Vondrousova à Rome, au mois de mai, quand la Tchèque l’avait vaincue 6-0 et 6-1. Sur une surface différente – le gazon plutôt que la terre battue – Andreescu pourrait s’en sortir mieux. À Bois-le-Duc, la semaine dernière, elle avait plié bagage en deuxième ronde devant Viktoria Kuzmova. Elle avait échappé neuf balles de manche, puis le match, contre la Slovaque. En profitant un peu plus de ses occasions, Andreescu pourrait mettre derrière elle le mauvais souvenir de sa première rencontre avec Vondrousova.

Prédiction : Victoire de Bianca Andreescu – 2,45

Baseball : Yankees de New York c. Mariners de Seattle

Getty Images via AFP

Ayant perdu leurs quatre dernières parties, les Yankees sont en voie de perdre la troisième place de la section Est de la Ligue américaine aux mains des Blue Jays de Toronto. Les Red Sox de Boston, qui ont remporté les honneurs de leurs deux séries contre New York en juin, s’approchent également. Les Mariners remportent généralement un match sur deux cette saison, mais ne sont pas très convaincants à l’extérieur. Au Yankee Stadium, les favoris locaux pourraient retrouver le droit chemin.

Prédiction : Victoire des Yankees de New York – 1,74