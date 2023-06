Pierre-Luc Dubois: un pari risqué pour Kent Hughes

Ça ne prend pas grand-chose pour enflammer la planète hockey à Montréal. Exemple : la photo publiée par Cole Caufield sur Instagram, dimanche, où on le voit en compagnie de Pierre-Luc Dubois dans une embarcation en direction du Grand Prix du Canada. Le cliché s’est retrouvé partout dans les réseaux sociaux et certains médias traditionnels.

Pour certains, c’est un signe avant-coureur de l’avenir de Dubois. Pour ceux-là, c’est une indication tangible que le colosse joueur de centre des Jets de Winnipeg est destiné à poursuivre sa carrière avec le Canadien. C’est comme si c’était fait.

Ce serait toute une nouvelle!

On se passionne toujours pour les joueurs de chez nous, mais n’allons pas trop vite.

Photo d'Archives Martin Alarie

Qui échanger?

Il y a deux gros facteurs à considérer: la monnaie d’échange et le salaire.

Commençons avec une ébauche de transaction

Il serait étonnant que les Jets gardent Dubois une saison de plus en sachant que celui-ci veut déguerpir de Winnipeg. Ils pourraient faire comme les Devils du New Jersey qui ont accordé un contrat de 50 millions pour huit ans au défenseur Damon Severson avant de l’échanger aux Blue Jackets de Columbus.

Mais se contenteraient-ils d’un choix de troisième tour comme l’ont fait les Devils pour laisser partir Severson?

En passant, qu’est-ce que Severson a fait pour mériter un tel contrat?, je vous le demande.

On peut penser que les Jets veulent obtenir une compensation équitable pour les services de Dubois. Ce qui veut dire qu’ils recherchent au moins un joueur établi.

On peut soustraire Nick Suzuki de l’équation.

Et Cole Caufield aussi, bien sûr.

Anderson a des préférences

Reste qui chez les attaquants du Canadien qui pourrait intéresser les Jets?

Josh Anderson est le premier nom qui vient en tête. Or, son contrat comporte une clause valide jusqu’à la fin de la prochaine saison en vertu de laquelle il ne peut être échangé huit équipes. Si vous pensez comme moi, Winnipeg pourrait faire partie de cette liste noire.

Pour les trois dernières années de son entente qui expire en 2027, la liste est réduite à cinq formations.

Qui d’autre pourrait intéresser les Jets?

Du côté des défenseurs, Kaiden Guhle serait pour ainsi dire un naturel à Winnipeg, étant de l’Alberta.

Échanger Guhle?

Non.

Jordan Harris?

Faudrait y penser comme il faut.

Arber Xhekay?

Pas sûr.

Logan Mailloux?

Peut-être.

Le fait est qu’une équipe ne compte jamais assez de bons défenseurs. Et, à ce titre, le Tricolore s’est départi dans le passé de deux défenseurs prometteurs, Ryan McDonagh et Mikhail Sergachev, contre deux attaquants qui ont déçu à Montréal, Scott Gomez et Jonathan Drouin.

Pas évident comme vous le voyez.

Ne pas engorger la masse salariale

La deuxième chose qui pourrait poser un os, c’est l’aspect monétaire.

Si, comme le veut la rumeur, Dubois désire une rénumération annuelle de neuf millions, quelles explications Kent Hughes pourrait-il fournir à Nick Suzuki et à Cole Caufield qui gagneraient moins?

Ça pourrait déséquilibrer l’échelle salariale du Canadien.

Lorsque les Maple Leafs de Toronto ont embauché John Tavares à un salaire annuel moyen de 11 M $ en 2018, ils ont accordé 11 ,634 M $ par année à Auston Matthews et 10 903 M $ annuellement à Mitch Marner, l’année suivante.

Tavares souhaitait jouer chez lui, à Toronto, et les Leafs voulaient de lui. Mais le contrat de Tavares combiné à ceux de Matthews et de Marner grugeaient 41% de la masse salariale de l’organisation torontoise au cours de la dernière saison.

Pas sûr que Hughes veuille suivre ce modèle. Car même si des joueurs tels que Mike Hoffman, Christian Dvorak et Joel Armia sont appelés à partir d’ici à deux ans, Hughes devra penser éventuellement à ses jeunes joueurs qui poussent.

Cela dit, Dubois est un très bon joueur de hockey qui espère, selon ce qui est rapporté, poursuivre sa carrière devant les siens. J’abonde avec la comparaison de José Théodire qui fait un parallèle entre Dubois et Vincent Damphousse.

Mais dites-vous bien que si Dubois apparaît sur le radar du Canadien, d’autres équipes ont aussi de l’intérêt pour lui. Les Rangers de New York et les Kings de Los Angeles sont mentionnés.

Les prochains jours ou prochaines semaines s’annoncent intéressants.