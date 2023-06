«C’est plus cher» quand c'est moins cher: la SAQ surtaxe les bouteilles à bas prix et pénalise les moins nantis

La Société des alcools du Québec (SAQ) pige directement dans les poches de ses clients les moins riches en surtaxant les bouteilles à bas prix par rapport à celles qui valent un rein.

La critique, qui n’est pas nouvelle, émane de l’Institut économique de Montréal (IEDM). Cette fois, l’organisation se base sur une demande d’accès à l’information sur les importations privées de vin.

Le message? Ce n’est pas normal que plus le prix de la bouteille est bas, plus la SAQ fait de profit sur la vente.

Une bouteille de Sauvignon blanc S. de La Sablette à 11,75 $ rapporte 9,05 $ en taxes de toutes sortes, pour un total de 76 %, apprend-on dans les documents obtenus.

La majoration de la SAQ est de 5,91 $ (50 %), la TPS et la TVQ de 1,55 $, la taxe d’accise fédérale de 0,55 $ et la taxe spécifique sur les boissons alcooliques du Québec de 1,05 $.

La majoration baisse à 44 % à 9,23 $ pour une bouteille de Sauvignon blanc Kim Crawford vendu 20,95 $.

Et pour une bouteille à 614,75 $ (Marchesi di Barolo Barolo Riserva 1990), la majoration est de 37 % à 229,78 $.

Cette façon de moins « taxer » les bouteilles les plus dispendieuses est « régressive », résume Gabriel Giguère, analyste en politiques publiques à l’IEDM.

Il accuse aussi la SAQ de manquer de transparence.

« La personne qui va s’acheter un vin à petit prix ne se doute pas qu’elle finance la SAQ davantage, toutes proportions gardées », selon l’IEDM.

L’organisme propose une privatisation à tout le moins partielle de la SAQ depuis longtemps déjà. En 2017 par exemple, quand l’actuelle ministre caquiste Pascale Déry était sa porte-parole, l’IDEM parlait de la libéralisation du marché de l’alcool au Québec.

« Si on pouvait choisir où s’approvisionner en importations privées, la politique de majoration deviendrait moins régressive et on paierait moins cher », indique aujourd’hui M. Giguère.

Majoraquoi?

À la SAQ, on explique que la majoration « permet d’assumer les frais de vente et mise en marché, de distribution et d’administration et de dégager un résultat net ».

Sur une bouteille de vin vendue 15 $ et payée 5,34 $ au fournisseur, incluant le transport, la majoration est de 6,14 $ (41 %).

Pour une bouteille de spiritueux vendue 26 $ et payée 4,38 $ au fournisseur, incluant le transport, la majoration est de 13,27 $ (51 %).

La SAQ a réalisé un profit de 1,4 milliard $ en 2022-2023, un dividende qui s’est retrouvé dans les coffres de l’État.