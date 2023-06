Quand je pense à Pierre-Luc Dubois, je m'imagine Vincent Damphousse

Après avoir vu Pierre-Luc Dubois en compagnie de Cole Caufield et de Nick Suzuki au Grand Prix de Montréal, on se pose tous la même question. Est-ce qu’on les verra prochainement tous les trois dans l’uniforme du Canadien ? Je le souhaite vraiment.

• À lire aussi: Il n’y avait pas juste Cole Caufield et Pierre-Luc Dubois au Grand Prix de F1

J’aime beaucoup Dubois et c’est certain que son acquisition pourrait accélérer le processus de reconstruction du Canadien. Je suis certain que le directeur général, Kent Hughes, est grandement intéressé, mais son homologue des Jets de Winnipeg, Kevin Cheveldayoff, ne lui fera pas de cadeau.

Dubois serait le premier attaquant québécois vedette acquis par transaction depuis Vincent Damphousse en 1992. Remarquez que j’ai omis Jonathan Drouin pour la simple raison que, malgré tout son talent, il n’avait pas encore véritablement fait ses preuves dans la LNH lorsque Marc Bergevin l’a acquis le 15 juin 2017. Bergevin espérait que Drouin réponde aux attentes, mais ce n’est pas arrivé.

Il faut donc apprendre de cette erreur. La réalité est différente dans le cas de Dubois. Il a fait son apprentissage à Columbus sous la tutelle de John Tortorella et à ses trois dernières saisons avec les Jets de Winnipeg, il a produit à un rythme de plus d’un point par match. Il a fait ses preuves. Il a même connu une saison de 106 points en 2021-22. De plus, il sait ce que c’est de jouer dans un marché canadien et il passe ses étés à Montréal.

Sa situation est vraiment différente de celle de Drouin en 2017. Elle ressemble davantage à celle de Damphousse qui est passé des Leafs aux Canadiens à l’âge de 25 ans. Et Dubois a 25 ans, justement. Leur production au même âge se ressemble. Une mise en garde s’impose toutefois. Les partisans ne doivent pas voir Dubois comme un sauveur, même si c’est un excellent joueur. Il n’est pas Connor McDavid, tout comme Damphousse n’était pas Wayne Gretzky ou Mario Lemieux.

La grande question est le prix à payer. Hughes est un fin négociateur et il pourrait donner un peu plus que la valeur réelle de Dubois étant donné qu’il est le meilleur joueur québécois disponible, mais il ne doit pas se laisser piéger dans une surenchère.

Un échange signature

Autant Marc Bergevin a défini son règne en obtenant Shea Weber contre P.K. Subban, autant Hughes pourrait définir le sien avec l’acquisition de Dubois. Je crois que l’on sait à quoi s’attendre de Dubois. Il est une valeur sûre, mais son prix doit être équitable.

C’est certain que pour Dubois, ça va coûter de la jeunesse et probablement un des deux choix de première ronde au premier tour. On pourrait aussi voir un joueur comme Juraj Slafkovsky ou Kaiden Guhle partir pour Winnipeg et aussi un espoir comme Logan Mailloux. Quant à Suzuki et Caufield, ils sont ici pour rester.

Le repêchage

Chose certaine, Hughes sera un homme occupé à Nashville, cette semaine, à moins qu’il ne transige pour Dubois, je ne serais pas surpris de le voir obtenir le deuxième choix, celui des Ducks d’Anaheim. Avec ses deux choix de première ronde, dont le cinquième, il a une belle marge de manœuvre.

C’est sûr que s’il payait trop cher et/ou que Dubois ne livrait pas la marchandise, que dans quatre ou cinq ans, Hughes se ferait remettre sous le nez la transaction. Les DG font tous des erreurs à un certain moment, mais ici, Hughes n’a pas le droit de se tromper. Si le prix demandé par les Jets pour Dubois était exorbitant, ça serait difficile de blâmer Hugues de ne pas avoir procédé.

Le contrat demandé par le clan Dubois est aussi à considérer. J’ai l’impression que Hughes sait pas mal à quoi s’en tenir de ce côté. Chose certaine, le Canadien reviendra dans l’actualité sportive, cette semaine.

– Propos recueillis par Gilles Moffet

La détermination de Marchessault

Je tiens à féliciter Jonathan Marchessault pour son trophée Conn-Smythe, mais surtout pour l’ensemble de sa carrière. Il a toute mon admiration. Il n’a jamais été repêché, mais il a toujours cru en ses moyens et aujourd’hui, il est un champion de la coupe Stanley et il a son nom gravé sur l’un des plus prestigieux trophées individuels en compagnie des Jean Béliveau, Bobby Orr, Guy Lafleur, Wayne Gretzky, Mario Lemieux, Patrick Kane, Sidney Crosby et Alexander Ovechkin pour en nommer quelques-uns. Le dernier Québécois à avoir capturé ce trophée était Jean-Sébastien Giguère en 2003 et ça redore notre blason, mais plus important encore, Marchessault est porteur d’espoir pour tous les négligés. Quand tu sautes sur la glace et que tu crois que tu es le meilleur, la moitié de la bataille est gagnée. C’est ça l’attitude Marchessault.

Souvenir de Jean Béliveau

Je n’ai jamais vu jouer Jean Béliveau, mais je sais depuis l’âge de 14 ans qu’il fut le premier récipiendaire du trophée Conn-Smythe. J’étais assis à trois bancs de lui au Forum de Montréal en 1989 ou 1990 et je lui ai demandé d’autographier mon magazine du Canadien. Il l’a immédiatement ouvert à la page où on rappelait sa conquête du Conn-Smythe en 1965. Il a signé et il m’a dit : « N’oublie pas, mon petit gars. C’est moi le premier qui ai gagné ce trophée. » Non, monsieur Béliveau. Je ne l’oublierai jamais.

À Vegas, la maison gagne

Dommage pour les Panthers de la Floride. Ils ont fait un beau parcours, mais les blessures ont fini par les rattraper. Chapeau aux Golden Knights ! Depuis le jour un, cette formation n’a qu’un objectif, gagner la coupe Stanley et c’est arrivé à leur sixième saison. Une belle leçon pour tout le monde et particulièrement aux équipes canadiennes, dont les Oilers, les Leafs et les Canadiens. Les dirigeants n’ont jamais eu peur de procéder à des changements. Ils ont pris des risques, notamment dans le cas de Jack Eichel, et comme le veut le dicton ; à Vegas, c’est la maison qui gagne. J’ai bien hâte de voir si le gardien Adin Hill, va rester. Il est libre comme l’air. J’ai quand même un petit pincement au cœur pour Marc-André Fleury. Il a beaucoup donné aux Golden Knights.