Québec investit 300 M$ pour les infrastructures sportives

Le gouvernement Legault a débloqué 300 millions $ pour aider les municipalités et divers organismes à remettre au goût du jour leurs infrastructures sportives.

«Les besoins sont immenses. Beaucoup d’infrastructures ont besoin d’amour, ont besoin d’être revampées, ou on a besoin tout simplement de nouvelles infrastructures», a déclaré lundi la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air, Isabelle Charest, en conférence de presse à Maskinongé.

«J’ai un passé d’athlète, et je sais à quel point des infrastructures de qualité peuvent faire la différence», affirme la ministre.

Cette somme de 300 millions $ est la première tranche d’un nouveau programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, qui prévoit des investissements de 1,5 milliard $ au cours des 10 prochaines années.

L’ancien programme d’infrastructures représentait une enveloppe de 294 millions de la part du gouvernement du Québec, mais il était combiné avec du financement du gouvernement fédéral. Les 300 millions annoncés aujourd’hui par la ministre Charest proviennent exclusivement du gouvernement provincial.

À compter du mois de septembre, les municipalités, les organismes à but non lucratif, les établissements scolaires et d’enseignement supérieur et les instances des Premières Nations pourront donc demander du financement à l’État pour réparer leurs installations sportives ou pour réaliser de nouveaux projets.

Le gouvernement financera jusqu’au deux tiers des coûts admissibles, jusqu’à un maximum de 20 millions $ pour les infrastructures sportives, et de 200 000 $ pour les infrastructures de plein air.