On comprend Gabriel Nadeau-Dubois d’avoir eu la voix cassée par l’émotion lorsqu’il a présenté sa co-porte-parole pour quelques mois encore, lors du Conseil national de Québec solidaire.

Peu importe le talent de celle qui lui succédera, Manon Massé est irremplaçable.

Celle qui a longtemps eu hâte qu’on cesse de parler de sa moustache a réussi une tâche quasi impossible en politique : normaliser la différence.

Contradictions

Comment ? Dans un entretien qu’elle m’a accordé en 2019, Manon Massé explique qu’elle a tout simplement appris à s’assumer.

Au-delà de son authenticité, son pouvoir vient davantage, peut-être, des contradictions qui l’habitent et qu’elle aura réussi à réconcilier.

Étudiante en théologie, elle a fondé le premier groupe de défense des droits des homosexuels de sa faculté. D’ailleurs, elle aurait voulu « être curé, mais pas sœur. »

Elle a conquis la joute politique par son flegme envers sa partie d’échecs, tout en affichant une passion inégalée pour ses enjeux.

Elle embrasse à bras le corps le pouvoir de faire une différence, sans être consumée par la quête de celui-ci.

Déjà dans la cinquantaine avancée, elle inspirait les jeunes.

Devenir riche

Demandez à Manon Massé ce qu’est la prospérité, elle vous répondra que c’est de trouver l’équilibre.

Et la richesse ? C’est le temps.

En quittant ses fonctions de co-porte-parole, Manon Massé devient, à sa façon, millionnaire. Elle aura le temps de « s’occuper de son monde » dans Saint-Henri-Ste-Anne.

À la vieille du changement de garde qu’elle aura voulu, elle saisit sa valeur, mais sans arrogance.

« Vous avez eu plus confiance en moi que moi-même, » a-t-elle lancé aux militants de Québec solidaire dimanche.

Finalement, elle réconciliait les dogmes de la politique avec l’idéalisme de son engagement politique.

Qu’on adhère ou non aux solutions de son parti, le Québec a besoin de plus de Manon Massé, et pas seulement au sein de Québec solidaire.