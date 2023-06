Taylor Swift sortira «Cruel Summer» en tant que single

Taylor Swift sortira sa chanson Cruel Summer en single, quatre ans après sa parution sur l'album de 2019, Lover.

La chanteuse de Shake It Off a annoncé Cruel Summer comme étant son prochain single alors qu'elle se produisait à Pittsburgh, en Pennsylvanie, ce week-end, expliquant à la foule que la pandémie de Covid-19 avait fait échouer son projet de le sortir en single en 2020. « Cruel Summer, cette chanson était ma fierté et ma joie sur cet album. C'était ma chanson préférée, a-t-elle déclaré, selon le Daily Mail. Vous avez des conversations avant la sortie de l'album et tout le monde autour de vous se prononce sur ce qui pourrait devenir des singles et j'étais enfin sur le point de voir ma chanson préférée devenir le single de Lover... »

« Et je n'essaie pas de blâmer la pandémie que nous avons eue, mais c'est quelque chose qui s'est produit qui a empêché Cruel Summer d'être un single. »

Elle a également remercié ses fans d'avoir rendu le morceau tellement populaire sur les services de streaming qu'elle pouvait justifier sa sortie en single quatre ans plus tard. « Alors, que se passe-t-il en ce moment, grâce à vous, et honnêtement, personne ne comprend comment ça se passe, mais vous avez tellement streamé Cruel Summer en 2023 qu'il est, genre, au sommet, s'est-elle réjouie. Il monte dans les chartes de streaming, c'est tellement fou. »

Taylor Swift a ajouté : « Et ma maison de disque vient de décider d'en faire le prochain single... ça me rend vraiment perplexe parce que quelque chose comme ça ne s'est tout simplement jamais produit dans ma carrière. »