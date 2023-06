Tennis : Venus Williams est toujours dominante à 43 ans

La légendaire joueuse de tennis Venus Williams a peut-être 43 ans, mais elle est encore en mesure de rivaliser avec les meilleures au monde.

Lundi, l’Américaine a signé une victoire face à une adversaire du top 50 de la WTA pour la première fois depuis le tournoi de Pékin, en 2019. Au premier tour à Birmingham, Venus est venue à bout de l’Italienne Camila Giorgi en trois manches de 7-6(5), 4-6 et 7-6(6).

À lire aussi: Une nouvelle inquiétante concernant Félix Auger-Aliassime

Pour venir à bout de la 48e raquette mondiale, l’aînée des sœurs Williams a eu besoin de 3 h 17 min.

«Je crois avoir bien joué aujourd’hui et elle a été géniale, a-t-elle mentionné sur le court après le match en parlant de Giorgi. Je suis surprise qu’elle ne soit pas numéro 1 au monde. Il y a tellement de moments où je me suis dit que c’était terminé, qu’elle allait réussir un coup de nulle part. Elle m’a poussée à être meilleure que je croyais l’être.»

Rare présence

La septuple championne en Grand Chelem ne dispute qu’un troisième tournoi cette année, après ceux d’Auckland en janvier, et de Bois-le-Duc la semaine dernière. À cet événement présenté en sol néerlandais, elle avait été vaincue par la jeune Suissesse Céline Naef.

C’est une blessure à une jambe qui l’avait tenue à l’écart pendant six mois en début d’année. Elle a craint que la douleur revienne dès la première manche, ce qui l’a poussée à recevoir des soins à son genou droit.

«J’ai très bien commencé et ma jambe a recommencé à faire mal durant le troisième jeu, a avoué Williams. Je me disais : “Oh non, pas ça.” C’était très difficile de contrôler mes émotions, pour être honnête. Je m’y suis habituée éventuellement et j’ai tenté de l’ignorer. Je ne pouvais pas bouger comme je le voulais, mais j’ai essayé de frapper chaque balle possible.»

Au deuxième tour, elle affrontera la gagnante du duel opposant la deuxième tête de série Jelena Ostapenko à la Tchèque de 18 ans Linda Noskova.