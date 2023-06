«Un musicien parmi tant d'autres» chanté en 11 langues autochtones: des artistes des Premiers peuples répètent avec Serge Fiori

Serge Fiori a passé une partie de la journée de lundi à conseiller et soutenir les artistes autochtones qui vont interpréter le classique d’Harmonium Un musicien parmi tant d’autres, mercredi soir, à la place d’Youville.

«Je ne peux pas être plus content qu’en ce moment», a-t-il lancé aux artistes, entre deux correctifs à apporter. «Vous avez tout mon soutien.»

À l’occasion de la Journée nationale des Premiers peuples, Un musicien parmi tant d’autres a été traduite dans les 11 langues autochtones de la province.

Hier, à l’espace de création Le Pantoum, à Québec, Serge Fiori a rencontré pour la première fois les artistes des Premiers peuples qui la chanteront lors d’un spectacle présenté dans le cadre du Festival Kwe!

Acclamé

Serge Fiori a été acclamé dès son entrée dans le local de répétition. Il a vite montré à ses nouveaux collègues pourquoi il fait partie du folklore de la province.

Lors de la répétition, le mythique auteur-compositeur-interprète ne s’est pas gêné pour prodiguer des conseils aux membres des 11 Premiers peuples, toujours avec un sourire en coin.

Photo Alexandre Caputo

«M. Fiori est quelqu’un d’extrêmement rigoureux», affirme Mélanie Vincent, directrice générale du Festival Kwe!, qui organise les célébrations du 21 juin.

Même s’il y mettait tout son professionnalisme, on pouvait deviner, par ses rires et ses mouvements de danse, que M. Fiori avait tout le plaisir du monde à collaborer avec les artistes autochtones.

Deux mois avec Fiori

Mathieu McKenzie, membre du groupe innu Maten, qui sera sur scène en compagnie de M. Fiori, mercredi, comprend tout à fait la rigueur que ce dernier met dans ce projet.

«C’est un de ses bébés, cette chanson-là», pointe-t-il. «Serge est quelqu’un qui met beaucoup de sérieux [dans la musique]; il pense et rêve en fonction de la musique», remarque celui qui a passé les deux derniers mois avec le principal intéressé, afin de préparer la chanson.

Si 13 chanteurs et cinq percussionnistes ont la chance de performer avec Serge Fiori à la place D’Youville, c’est grâce à Mme Vincent, qui désirait donner la parole aux Premiers peuples.

«Je me suis levé un matin et j’ai pensé à cette chanson-là», raconte-t-elle. «Les paroles du refrain, on a mis quelqu’un au monde, on devrait peut-être l’écouter, me parlent beaucoup», explique la femme wendate, qui avoue avoir puisé un peu de son inspiration dans la version traduite en langue innue de We Are The World.