«J’ai essayé d’arrêter d’écrire des chansons, mais ça me réveillait la nuit»: à 73 ans, Zachary Richard lance un premier roman

À presque 73 ans, Zachary Richard a encore envie de créer. La preuve: celui qui est actuellement en tournée au Québec lancera un premier roman, Les rafales du carême, le 25 octobre prochain.

Rejoint par Le Journal alors qu’il est en tournée au Québec, l’artiste a assuré qu’il était en pleine forme. Le chanteur avait été victime d’un AVC en 2010, à l’âge de 60 ans.

«J’ai essayé d’arrêter d’écrire des chansons, mais ça me réveillait la nuit, explique le chanteur et poète. Je collabore avec mon petit-fils Émile sur un nouvel album pour l’an prochain. Ralentir oui, mais pas de retraite. J’ai encore beaucoup de choses à dire.»

Un premier roman

L’artiste riche d’une carrière de plus de 45 ans porte ce projet de roman en lui depuis une trentaine d’années. Après trois tentatives d’écriture, la quatrième fut la bonne. Merci à la pandémie, le chanteur a eu le temps «d’écouter la voix du roman» jusqu’à ce que l’oeuvre cesse de lui parler.

Ce récit est basé sur un fait divers ayant eu lieu dans le village natal du chanteur, à la fin du 19e siècle. Il se déroule dans la période très tourmentée ayant suivi la guerre de Sécession en Louisiane et met en scène un narrateur de 17 ans qui découvre la vie.

«J’ai appris qu’être un romancier n’est pas un passe-temps, mais un métier», poursuit Zachary Richard, qui parle d’une histoire de trahison et de pardon.

Habitué à l’immédiateté de la chanson et de la poésie, il a vu comme un défi la constance demandée pour écrire un roman.

«Pour moi, c’est un voyage. Il y a des auteurs qui savent comment leur roman va finir et qui remplissent des trous, tandis que moi, j’ai juste lancé le canoë dans la rivière et j’ai découvert où elle allait m’emmener», dit-il.

L’auteur-compositeur-interprète souligne qu’il s’agit du premier roman de langue française publié par un auteur louisianais depuis 129 ans. «C’est une fierté pour moi d’être le porte-parole de la renaissance de la littérature louisianaise», dit-il.

Riche d’une carrière de plus de 45 ans en musique, Zachary Richard a fait paraître 21 albums en carrière. Il a publié cinq collections de poésie, quatre contes pour enfants et une histoire des Acadiennes et Acadiens de Louisiane. Les rafales du carême sera son premier roman.

-Zachary Richard sera en spectacle à Ottawa le 17 juin et au parc Armand-Bombardier de Montréal le 29 juin.