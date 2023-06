Vague de chaleur: il va faire plus chaud à Chibougamau qu’à Montréal

Une nouvelle vague de chaleur va affecter l’ensemble de la province, à partir de mardi, et risque de faire exploser le thermomètre dans les secteurs déjà particulièrement affectés par les feux de forêt.

Contrairement à la vague de chaleur du début du mois de juin, celle-ci sera marquée par le retour de l’humidité. Le mercure va s’approcher des 30 degrés tandis que l’humidex oscillera entre 30 et 35 degrés en moyenne.

Les températures seront au-dessus des normales de saison notamment entre mardi et dimanche.

«Ça va être extrêmement chaud. C’est clairement une vague de chaleur», a indiqué Simon Legault, météorologue chez Environnement Canada à l’Agence QMI.

Le nord-ouest du Québec sera particulièrement affecté par cette chaleur et les secteurs qui sont présentement touchés par les feux de forêt, tels que l’Abitibi, la région de Chibougamau, les secteurs près de la Baie-James, «sont ceux qui vont avoir le plus d’écart avec [les normales de saison] et qui auront des températures plus élevées qu’à Montréal», a souligné l’expert.

«C’est un peu bizarre de penser qu’autant vers le nord ce sera plus chaud qu’à Montréal, mais l’air le plus chaud va être dirigé vers ces secteurs-là et on va avoir des écarts assez importants», a-t-il ajouté.

Ces températures vont continuer d’assécher la végétation qui sera plus propice aux incendies, a précisé le météorologue.

La pluie pourrait faire son apparition à la fin de la semaine, voire en début de semaine prochaine, mais en petite quantité. «Pas assez toutefois pour soulager la situation des feux de forêt», a souligné M. Legault.