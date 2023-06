Accident mortel à Farnham: le décès d'une conductrice porte le bilan à trois morts, deux blessés

Une conductrice impliquée dans le violent accident qui a fait deux morts et trois blessés, dont deux fillettes, à Farnham en mai dernier, a succombé à ses blessures.

Sophie Lafrance, 37 ans, est décédée «après des complications liées à ses blessures», a confirmé au Journal, Louis-Philippe Ruel, porte-parole pour la Sûreté du Québec.

Le drame s’était joué un peu avant minuit, le 27 mai dernier, sur la route 104 entre la rue Saint-Romuald et la rue Principale est, à Farnham, une ville de quelque 10 000 habitants.

Jolyane Duguay, une résidente du secteur, roulait en direction est avec ses filles lorsqu’elle a percuté un autre véhicule venant en sens inverse.

Les décès de la mère de 33 ans et de la passagère de l’autre véhicule, Diane Mann, une femme de 66 ans de Boisbriand, avaient été constatés à l’hôpital.

Complications

Les deux enfants de 6 et 4 ans ainsi que Sophie Lafrance, la fille de Diane Mann, avaient été grièvement blessées.

On ne craignait toutefois pas pour leur vie.

Or, Mme Lafrance aurait été victime d’une infection et une forte fièvre, a écrit son père dans une publication Facebook le 7 juin dernier. Il ajoute que ces complications lui ont «enlevé tragiquement [sa] fille sans pouvoir lui dire une dernière fois que [qu’il] l'aimait».

La Sûreté du Québec avançait dans les heures après l’événement que Mme Duguay aurait dévié de sa voie pour une raison inconnue, ce qui a entraîné la collision.

L’accident a eu lieu à seulement un kilomètre de la résidence de la mère de famille, avait rapporté Le Journal.

De leur côté, Sophie Lafrance et Diane Mann revenaient vraisemblablement d’un mariage cette soirée-là.

Réaliser un rêve

Afin que le «plus grand rêve» de Sophie Lafrance devienne réalité, une campagne de financement a été lancée pour que son tout premier livre soit publié.

La même initiative a été réalisée pour Jolyane Duguay, notamment dans l’espoir de couvrir les frais de ses funérailles, mais aussi pour soutenir ses trois filles, dont la plus vieille de 16 ans, qui resteront longtemps marquées par le drame.

«Quand je pense que je ne pourrai plus m'inviter chez elle à l'improviste et niaiser avec Joly et [ressentir] sa joie de vivre», nous écrit Coralie Rousseau, dont le père fréquentait Jolyane Duguay.

Elle considérait la défunte comme «sa deuxième mère».

«Ses filles étaient tout pour elle, elle était une maman extraordinaire, quand elle aimait quelqu'un, elle l'aimait de toute son âme», ajoute-t-elle.