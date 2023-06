Carey Price : ces moments à l’extérieur de la patinoire ont été marquants

Ce n’est pas seulement sur la patinoire que la carrière de Carey Price a été marquée de hauts et de bas.

Voici quelques moments marquants étant survenus à l’extérieur de la surface glacée durant le passage du gardien avec le Canadien de Montréal :

- Problème de consommation

À l’automne 2021, après l’incroyable et improbable parcours éliminatoire du CH, Price s'est retrouvé sur la touche en raison d’une blessure au genou. Ce n’est cependant pas juste cela qui tourmentait l’athlète, puisqu’il s’est inscrit au programme d’aide de la Ligue nationale (LNH) et de l’Association des joueurs. Il a ensuite révélé au site The Athletic

Thierry Laforce / Agence QMI

avoir éprouvé un problème de consommation d’alcool. Le membre de la nation Ulkatcho a parlé publiquement de ses ennuis pour donner l’exemple.

«Être un modèle pour les jeunes autochtones a toujours été quelque chose que j’avais en tête parce qu’on me le rappelait constamment», avait-il dit.

Price est revenu au jeu dans les derniers moments de la saison 2021-2022 et son parcours parsemé d’épreuves a été récompensé par le trophée Bill-Masterton. La distinction est remise annuellement au joueur qui représente le plus bel exemple de détermination, de persévérance et d'esprit sportif.

- Sa rencontre avec Anderson Whitehead

Anderson Whitehead est l’un des plus grands partisans du gardien. En août 2018, sa mère de l’enfant de 11 ans est décédée des suites d’un cancer. Quelques mois plus tard, la tante d’Anderson a organisé une rencontre avec Price après un entraînement du CH à Toronto. Les images du hockeyeur consolant l’enfant en pleurs en Price en ont ému plusieurs.

Le représentant du Canadien avait aussi surpris son plus grand amateur lors de la séance de remise des trophées de la LNH en 2019. Anderson a également été invité par le Tricolore à titre de porte-bonheur pour le match numéro 3 de la finale de la Coupe Stanley en 2021.

AFP

- Les armes à feu

Dans un volet moins positif, Price a fait parler de lui en décembre 2022. Il s’est prononcé sur Instagram contre un amendement au projet de loi C-21 du gouvernement fédéral qui imposerait davantage de contraintes aux propriétaires d’armes à feu. Il a aussi soutenu la Coalition canadienne pour les droits des armes à feu.

Cette dernière a fait scandale après avoir créé un code promotionnel «POLY» afin de promouvoir l’achat de marchandises sur son site web.

En gestion de crise, le CH a affirmé que Price n’était pas au courant des événements tragiques du 6 décembre 1989 à la Polytechnique, où 14 femmes ont perdu la vie et 13 autres ont été blessées. Le lendemain, le numéro 31 a contredit son organisation sur ses réseaux sociaux, affirmant être au fait de la tragédie. Il en a aussi profité pour mentionner qu’il n’approuvait pas l’initiative de la coalition concernant son code promotionnel.

Capture d'écran tirée du compte Instagram @cp0031 (Carey Price)

- Généreux

Price a fait preuve de générosité en s’impliquant dans plusieurs causes tout au long de sa carrière, notamment à titre d’ambassadeur du Club des petits déjeuners. Pendant la pandémie de COVID-19, le gardien et son épouse Angela ont remis 50 000 $ à l’organisme pour l’aider à poursuivre sa mission.